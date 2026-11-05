Vuelve Fimas 2026: La cumbre internacional que busca transformar las pérdidas de alimentos en oportunidades sostenibles para Chile

Los próximos 18 y 19 de noviembre se llevará a cabo FIMAS 2026, la cuarta versión de la Cumbre Internacional del Medio Ambiente y Sustentabilidad. El evento se desarrollará en el Centro de Eventos ACHS, ubicado en la comuna de Las Condes.

La Región Metropolitana concentra el 32,9% de la superficie hortícola nacional, lo que equivale a 27.571 hectáreas dedicadas a la producción. Sin embargo, se calcula que entre un 20% y un 30% de la producción de hortalizas no llega a los circuitos comerciales debido a exigencias estéticas, calibres fuera de norma o sobremaduración.

Frente a la necesidad de evitar que estos insumos terminen convertidos en residuos y para promover modelos productivos más resilientes frente al cambio climático, surge una nueva edición de la Cumbre de Economía Circular y Horticultura Sostenible de la Región Metropolitana, FIMAS 2026.

La directora regional de Corfo Metropolitano, Camila Mönckeberg, destacó el valor estratégico del evento para la zona.

“La economía circular representa una oportunidad estratégica para impulsar la innovación, mejorar la productividad y fortalecer la competitividad de nuestros sectores productivos (…) Por eso, impulsamos iniciativas como FIMAS, que articulan al sector público, privado y la academia para transformar los desafíos productivos en oportunidades concretas de desarrollo para la Región Metropolitana”, afirmó Mönckeberg.

Por su parte, Carmen Gloria Ide, presidenta de la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente (AEPA), enfatizó la necesidad de modificar los criterios de selección en el mercado alimentario: “Hoy estamos perdiendo alimentos por su apariencia y por los sesgos que existen, planteando la necesidad de debatir sobre los criterios comerciales y las alternativas para aprovechar mejor la producción hortícola”.

¿De qué tratará esta versión de FIMAS?

Fimas 2026 articulará su programa en torno a cuatro ejes principales de la feria:

Economía Circular y Ciudades Resilientes

Infraestructura Sanitaria

Residuos Orgánicos y Cambio Climático

Horticultura Sostenible y Regenerativa.

Además, el congreso contará con la participación de destacados referentes internacionales, entre los que figuran Fabio Musmeci (fundador de Origotech y ex presidente del Consorcio Italiano de Compostadores), Marco Ricci (especialista en gestión de residuos sólidos y referente de ISWA) y Micaela Bonafina (abogada especialista en derecho ambiental vinculada al INTA de Argentina).

Junto a los ciclos de conferencias y webinars especializados, la cumbre alojará una rueda de negocios, una feria tecnológica y la premiación del Concurso de Innovación realizado en alianza con la Universidad Andrés Bello (UNAB).

¿Cómo conseguir entradas?

La participación del público en FIMAS es gratuita para el público general con inscripción previa en el sitio web oficial www.fimas.cl

Debes completar y enviar el formulario para ser parte de este encuentro.

La iniciativa impulsada por AEPA y Gestión & Proyectos con el respaldo del Comité de Desarrollo Productivo Metropolitano de Corfo busca articular respuestas operativas y comerciales para el aprovechamiento de los recursos.