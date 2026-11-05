Negra jornada en Wall Street: Nasdaq se hunde más de 5% por el temor a mayores trabas a la inteligencia artificial tras la victoria demócrata

Wall Street vivió este jueves una de sus peores jornadas en años, arrastrada por un desplome de las acciones tecnológicas y ligadas a la inteligencia artificial (IA), en medio del temor de los inversionistas a que la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato se traduzca en mayores restricciones para el sector.

El Nasdaq Composite se hundió 5,52%, hasta los 24.315 puntos, con lo que entró en terreno de corrección, al acumular una caída de más de 10% desde su máximo histórico de octubre.

El S&P 500 cayó 4,30%, hasta los 7.358,13 puntos, mientras que el Dow Jones perdió 3,44%, equivalente a 1.834,84 puntos, y cerró en 51.521,28 unidades. El Nasdaq 100, que agrupa a las mayores tecnológicas, se desplomó 6,05%.

La caída borró en una sola sesión más de US$ 2 billones en valor de mercado y deshizo las ganancias de la jornada anterior, cuando las bolsas habían reaccionado al alza tras conocerse los resultados electorales.

NEGOCIOS Wall Street borra el rally del miércoles: Nasdaq cae 5,52% y pierde 4,41% en la semana Dow Jones Hoy −3,44% · Semana −0,48% 53.500 53.000 52.500 52.000 51.500 Lun 2

+0,41% Mar 3

−0,38% Mié 4

+3,03% Jue 5

−3,44% S&P 500 H oy −4,35% · Semana −2,99% 7.800 7.700 7.600 7.500 7.400 7.300 Lun 2

−0,51% Mar 3

+0,36% Mié 4

+1,58% Jue 5

−4,35% Nasdaq Composite H oy −5,52% · Semana −4,41% 26.000 25.500 25.000 24.500 24.000 Lun 2

−1,07% Mar 3

+0,83% Mié 4

+1,44% Jue 5

−5,52% Las caídas de este jueves superaron las alzas del miércoles en los tres índices. En la semana, el Nasdaq retrocede 4,41%, el S&P 500 2,99% y el Dow Jones 0,48%. Fuente: Investing.com. Elaboración: CNN Chile.

Temor a nuevas regulaciones para la inteligencia artificial

El principal foco de preocupación está en los centros de datos, la infraestructura clave para el desarrollo de la IA. Con el control demócrata del Congreso y el triunfo de candidatos de ese partido en elecciones estatales, los inversionistas temen nuevas regulaciones, mayores costos o pausas en la construcción de estos proyectos, cuyo impacto en el alza de los precios de la electricidad se transformó en un tema de campaña.

El golpe fue especialmente fuerte en los fabricantes de chips. El índice de semiconductores de Filadelfia se desplomó 12,25%, con caídas de 22,26% en SanDisk, 17,46% en Micron, 17,26% en AMD, 10,43% en Broadcom y 10,33% en Intel. Nvidia, la empresa más valiosa del sector, retrocedió 9,26%, hasta los US$ 181,60 por acción.

A la presión regulatoria se sumaron resultados que decepcionaron al mercado. Qualcomm se hundió después de proyectar ventas de chips para teléfonos inteligentes por debajo de lo esperado para el cuarto trimestre, lo que reforzó las dudas sobre la demanda en el sector.

Las empresas ligadas a la infraestructura de IA también sufrieron fuertes pérdidas. CoreWeave cayó 9,83%, Palantir 9,73% y Oracle 6,93%.

Tesla y SpaceX también registraron fuertes caídas

Entre las firmas de Elon Musk, Tesla se desplomó 10,77% y SpaceX cayó 9,05%. En ambos casos pesó el resultado electoral en Texas, donde el gobernador republicano Greg Abbott fue derrotado, lo que según los analistas complica el escenario regulatorio para una eventual fusión entre ambas compañías.

Las grandes tecnológicas mostraron caídas más moderadas. Meta retrocedió 3,96%, Microsoft 3,58%, Alphabet 2,20%, Amazon 2,19% y Apple 1,53%.

En busca de refugio, los inversionistas se movieron hacia los bonos del Tesoro y el oro. El rendimiento del bono a 10 años de Estados Unidos bajó a 4,83%, mientras que el oro subió 0,63%, hasta US$ 4.098,67 por onza.

Ahora, el mercado estará atento a la publicación mañana del informe de empleo de Estados Unidos, que podría entregar nuevas señales sobre la economía y el rumbo de la Reserva Federal en un escenario de alta volatilidad.