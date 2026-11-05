Senadores ofician a la Superintendencia de Pensiones para aclarar si las AFP tienen inversiones expuestas a la crisis en Paraguay

Senadores de la oposición oficiaron la tarde de este jueves al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, para solicitar información respecto a las inversiones que mantienen las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Paraguay, tras la crisis política y financiera que vive el país por la intervención de Ueno Bank.

En concreto, el oficio firmado por un grupo de 11 senadores de la oposición pide “información respecto de las inversiones que mantienen las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) chilenas en la República del Paraguay, particularmente aquellas que pudieran encontrarse expuestas a la crisis financiera desencadenada por la intervención de Ueno Bank, dispuesta por el Banco Central de dicho país el pasado 3 de noviembre de 2026″.

Cabe recordar que fue el martes pasado cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el cierre de la entidad privada, que recibió durante el mandato del presidente paraguayo Santiago Peña millones en recursos de entidades públicas. Aquello provocó la renuncia de Peña, horas antes de que la Cámara de Diputados del país vecino aceptara someterlo a un juicio político por sus cuestionados vínculos con el banco.

“Estos antecedentes hacen necesario conocer si los ahorros previsionales de las trabajadoras y trabajadores chilenos mantienen algún grado de exposición a dicha institución bancaria, a las empresas de su grupo controlador o, más ampliamente, al sistema financiero y a otros instrumentos de inversión de Paraguay”, estipuló el documento.

De esta forma, los parlamentarios solicitan la siguiente información:

Antecedentes de si las AFP chilenas mantienen o han mantenido inversiones directas o indirectas en Ueno Bank, Ueno Holding, Grupo Vázquez o en otras sociedades vinculadas a dichas entidades con recursos de los fondos de pensiones.

Detallar si los fondos de pensiones chilenos mantienen inversiones en instrumentos financieros emitidos por el Estado paraguayo, entidades bancarias, empresas públicas o privadas, fondos de inversión u otros emisores de ese país.

Informar si existen inversiones en Paraguay realizadas mediante fondos mutuos, fondos de inversión, fondos cotizados, vehículos de deuda privada, activos alternativos u otros mecanismos de inversión indirecta.

Precisar si la intervención de Ueno Bank y la actual situación financiera e institucional de Paraguay han generado pérdidas, deterioros en la valorización de activos o riesgos para los fondos de pensiones chilenos.

Informar si, a raíz de estos acontecimientos, la Superintendencia de Pensiones ya pidió antecedentes a las AFP, evaluó la exposición de la cartera o activó medidas especiales de supervisión.

“La presente solicitud responde a la necesidad de otorgar certeza y transparencia respecto del destino de los ahorros previsionales de millones de trabajadoras y trabajadores chilenos, especialmente frente a situaciones de inestabilidad financiera internacional que pudieran comprometer su patrimonio”, aseguraron.

Asimismo, invocaron el artículo 9° de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para que los antecedentes se remitan a la “mayor prontitud posible, atendida la gravedad y actualidad de los hechos descritos”.

El oficio fue firmado por los senadores: Beatriz Sánchez y Diego Ibáñez, del Frente Amplio (FA); Claudia Pascual, Daniel Núñez y Karol Cariola, del Partido Comunista (PC); Yasna Provoste, Iván Flores y Francisco Huenchumilla, de la Democracia Cristiana (DC); Fabiola Campillai y Alejandra Sepúlveda, independientes; y Esteban Velásquez, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).