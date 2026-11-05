Bencinas al alza: Proyectan sexta subida consecutiva y un aumento de hasta $90 por litro en el diésel

Un difícil escenario se acerca para el mercado de combustibles en el país, ya que se proyecta la sexta alza consecutiva del precio de los combustibles para la segunda semana de noviembre.

La noticia llega tras el anuncio de la caída en el precio del barril de petróleo tras el triunfo demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. El alza que se prevé agrava el escenario inflacionario y de costo de vida que afecta a los conductores y al sector transportista, sumado a ello el incremento de precios que no da tregua desde finales de julio.

¿Cuánto subirán las bencinas y el diésel?

De acuerdo con el informe técnico de XTB, la gasolina de 93 octanos subiría entre $36 y $41 por litro, mientras que la bencina de 97 octanos aumentaría entre $36 y $42 por litro. En el caso del diésel (petróleo), enfrentaría el incremento más severo, proyectándose un salto de entre $70 y $90 por litro.

Con estas cifras, los combustibles acumularán los siguientes incrementos totales desde el mes de julio:

93 octanos : Acumula un alza de entre $219,4 y $224,4 .

: Acumula un alza de entre . 97 octanos : Acumula un avance de entre $219,4 y $225,4 .

: Acumula un avance de entre . Diésel: Registra una disparada histórica de entre $471,4 y $491,4.

¿Por qué sube con más fuerza el diésel?

Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, detalló los factores económicos e internacionales que explican esta nueva alza, y apuntó a una divergencia entre el comportamiento de las gasolinas y el mercado del diésel.

“Para el próximo ajuste previsto para el jueves 12 de noviembre, nuestro escenario sigue apuntando a una nueva alza, aunque con una presión bastante más moderada en las gasolinas”, sostuvo la especialista.

“La diferencia responde a que desde el último ajuste las paridades de importación de las gasolinas han retrocedido cerca de un 6%, acompañadas además por un peso chileno algo más fuerte y una caída importante de los precios internacionales durante los últimos días”, añadió.

No obstante, la especialista apuntó que la situación del petróleo es opuesta debido a la tensión global en los suministros de los combustibles, bencinas: “El diésel, en cambio, ha mostrado mucha mayor resistencia a la baja y su paridad continúa incluso ligeramente por encima de la observada el 22 de octubre, reflejando que el mercado internacional de destilados sigue más tensionado”, advirtió.

¿Será posible una baja?

Pese al complejo panorama expuesto para la próxima semana, desde XTB esperan una estabilidad de cara a los próximos meses si se mantienen las tendencias internacionales.

“Aunque todavía esperamos una nueva subida, vemos señales de que la presión sobre las gasolinas comienza a disminuir y que el ajuste del 12 de noviembre podría marcar una transición hacia variaciones más moderadas si la reciente corrección de los refinados y del petróleo se mantiene”, concluyó Santos.