Dólar rebota más de $10 y se ubica cerca de los $980 tras desplome tecnológico en Wall Street

El dólar cerró este jueves con un fuerte rebote en el mercado local, en una jornada marcada por la liquidación de acciones tecnológicas en Wall Street, la caída del cobre y un deterioro del apetito por riesgo a nivel global.

El billete verde finalizó en $978,7, con un alza de $12,1 respecto del cierre anterior. El tipo de cambio había abierto en $965,5 y llegó a tocar mínimos de $964, para luego revertir con fuerza durante la tarde.

El cobre, principal producto de exportación de Chile, cerró en US$ 6,40 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, con una baja de 0,64%, según datos de Cochilco. Este retroceso debilitó al peso chileno y favoreció la demanda por dólares.

En tanto, el petróleo rebotó tras el fuerte desplome de la jornada anterior, en medio de reportes sobre una posible operación militar de Estados Unidos contra Irán. El WTI subió 2,97% hasta los US$ 90,74 por barril, mientras que el Brent avanzó 4,04% hasta los US$ 98,44.

En Wall Street, el Nasdaq Composite se desplomó 5,05%, el S&P 500 cayó 4,05% y el Dow Jones perdió 3,29%, en una jornada de fuertes ventas en el sector tecnológico. En la bolsa local, el MSCI IPSA retrocedió 1,52%, hasta los 10.465,25 puntos.

Caída de las tecnológicas y mayor aversión al riesgo

Para el analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, el giro del dólar responde a la caída de las acciones tecnológicas ante la preocupación por posibles regulaciones más estrictas a la inteligencia artificial, tras la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

“La magnitud de las ventas ha llevado al VIX por encima de los 28 puntos, con un incremento intradía cercano al 67%, reflejando un fuerte deterioro del apetito por riesgo”, sostuvo.

El analista agregó que a ello se suman nuevas tensiones geopolíticas, tras reportes sobre una posible operación militar estadounidense de gran escala contra Irán, información que aún no tiene confirmación oficial.

“Pese a estas presiones, el índice dólar se mantiene cerca de los 101,3 puntos, evidenciando que el movimiento del USD/CLP responde principalmente a la debilidad del cobre y al aumento de la aversión al riesgo”, explicó.

En términos técnicos, Santillán indicó que el tipo de cambio encuentra sus primeros soportes en $965,9 y $964, mientras que las resistencias se ubican en $978 y $982,1. “Una ruptura sostenida de estos niveles podría reforzar el impulso alcista de corto plazo”, agregó.

Por su parte, el senior account manager de XTB, Juan Ortiz, coincidió en que la caída de Wall Street podría favorecer al dólar.

“Las fuertes caídas del Nasdaq 100 y el S&P 500, impulsadas por el deterioro del sector tecnológico y las crecientes dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial, podrían desencadenar una mayor búsqueda de activos refugio, favoreciendo al dólar estadounidense”, señaló.

IPC de Chile y empleo de Estados Unidos en la mira

Hacia adelante, el mercado estará atento a la publicación del IPC de octubre en Chile, luego de que en septiembre la inflación anotara un alza mensual de 0,4% y una variación anual de 4,1%.

También se conocerá el informe de empleo de Estados Unidos, para el que se esperan 65.000 nuevas nóminas no agrícolas y una tasa de desempleo de 4,2%.

“Si vemos un mercado laboral resiliente, lo más lógico sería ver nuevas alzas en el dólar a nivel global. Si el mercado laboral muestra señales de debilidad, el dólar podría debilitarse”, concluyó Ortiz.