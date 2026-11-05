Diputado Barraza (PC) califica de “cortina de humo” reforma sobre rebajas de penas y apunta contra ministro Rabat

El diputado Marcos Barraza (PC) abordó las razones por las que tuvo que votar en contra del proyecto de reforma constitucional que busca restringir la aplicación retroactiva de beneficios penales en delitos sexuales, el cual fue aprobado por la Comisión de Constitución de la Cámara.

El parlamentario fue el único integrante que rechazó la idea de legislar, que obtuvo 10 votos a favor y uno en contra. Su postura generó críticas desde el oficialismo, cuyos representantes emplazaron al PC por los dichos del parlamentario.

En conversación con Radio Universo, Barraza sostuvo que su rechazo no responde a una oposición de impedir que agresores sexuales accedan a rebajas de penas, sino que “el debate de fondo es cómo se perfecciona, se mejora el mecanismo de manera tal de impedir la liberación de rebaja condena de agresores sexuales y de criminales de lesa humanidad”.

Además, el representante del distrito 8 calificó la reforma como una “cortina de humo“, al estimar que esta tramitación “pretende favorecer el escándalo en torno a la crisis del gobierno y una crisis política”, en relación a la polémica por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales.

Finalmente, el también exministro agregó que el problema, desde su postura, no radica en una falla del sistema, sino en la actuación del ministro Rabat. En ese sentido, criticó que la discusión de la reforma constitucional termine desplazando el debate sobre la responsabilidad del secretario de Estado.

“Parte de la premisa que el sistema falló y el sistema no falló, sino que falló fue el ministro Rabat“, dijo.