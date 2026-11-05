Wulff defiende Día del Encuentro Familiar tras polémica por “Thanksgiving chileno”: “¿Cómo no va a ser una buena noticia para las familias chilenas?”

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulff, se refirió este miércoles a la polémica que surgió tras la publicación del video de una influencer durante una reunión en la cartera con motivo del Día del Encuentro Familiar, impulsado por el Gobierno, que se celebrará este domingo 8 de noviembre.

Cabe recordar que la influencer Catalina Schaerer, conocida como “Mamá sin caos”, planteó a la ministra que la celebración podría estar desconectada de las urgencias que afectan a las familias chilenas actualmente.

Ante ello, Wulff respondió: “Yo sé que el contexto no nos ayuda mucho en este momento (…) El concepto ha sido que puedan encontrarse familiarmente; es como una suerte de Thanksgiving (Día de Acción de Gracias) chileno, así como encontrarse, pasarlo bien en torno a la naturaleza, algo simple”.

“No queremos que sea un día del Estado, como un día en el que la oferta pública se despliega y nosotros vamos a capturar tus datos; que sea incentivar algo positivo, algo ciudadano”, añadió.

Las declaraciones de la secretaria de Estado provocaron una oleada de críticas desde la oposición, que acusó una “desconexión permanente” con lo que viven las familias de Chile.

“¿Cómo no va a ser una buena noticia para las familias chilenas el que se generen estos espacios?”

Al ser consultada por la polémica, Wulff sostuvo que la prioridad del Gobierno es “mejorar la calidad de vida de las familias chilenas”, según consignó La Tercera.

“Cuando un padre lleva muchos meses buscando trabajo y no tiene cómo, o una madre también, poder sacar a sus hijos el fin de semana, que puedan tener un panorama, ¿cómo no va a ser una buena noticia para las familias chilenas el que se generen estos espacios? Y vuelvo a insistir, el foco del gobierno son muchísimas acciones para que las familias estén mejor”, precisó.

Sobre el término “Thanksgiving chileno” que empleó en el registro audiovisual, Wulff explicó que utilizó dicha expresión porque “se remite a cómo también lo explicó Mario Kreutzberger en el programa cuando le presentó esta iniciativa al Presidente, tener un día justamente de acción de gracias en el que nos podamos encontrar con las familias”.

Así las cosas, reiteró que lo importante “hoy día es que las familias estén mejor y creo que el que contemos este domingo con más de 154 iniciativas a lo largo del país para poder acceder a parques nacionales y se pueda compartir entre seres queridos, es una noticia que tenemos que destacar”.