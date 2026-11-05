Del jardín comunitario en Puente Alto al “Nobel de la enseñanza”: Myrian Salinas gana el Global Teacher Prize Chile 2026

La educadora de párvulos de Puente Alto, Myrian Salinas, fue la ganadora del Global Teacher Prize Chile 2026, reconocimiento conocido internacionalmente como el “Nobel de la enseñanza”, que se entregó durante la ceremonia realizada este miércoles en el Teatro Municipal de Las Condes.

La parvularia tiene más de tres décadas de trayectoria en la educación y es dueña del jardín “Un mundo de amor en Puente Alto”, el cual, a través de una metodología impulsada por las preguntas de los niños y niñas, busca enseñarles y que vivan nuevas experiencias, como la creación y mantención de un huerto.

Salinas había obtenido primero el reconocimiento en la categoría de Educación Parvularia, pero luego fue elegida como la mejor docente de Chile, imponiéndose ante los más de cinco mil postulantes de todo el país, y recibió $8 millones como parte del premio nacional.

“Para mí es una emoción muy grande y un honor. Nuestro proyecto nació pensando en todas aquellas mujeres que muchas veces crían solas y no cuentan con una red de apoyo. Pero es mucho más que eso: es un espacio donde las familias encuentran apoyo y sus hijos e hijas pueden acceder a una educación de calidad”, sostuvo la educadora.

A la ceremonia asistieron distintas autoridades, entre ellas la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien destacó la importancia del hito en medio del panorama que atraviesa el mundo educativo por el uso de la inteligencia artificial (IA).

“El reconocimiento y el respaldo a nuestros profesores cobran especial relevancia en tiempos de inteligencia artificial, que de alguna manera viene a cuestionar las formas en que hacemos las cosas. No hay un manual ni una tecnología capaz de suplir o reemplazar el vínculo entre un profesor y sus estudiantes. Una herramienta puede apoyar su trabajo, pero nunca sustituir a quienes están presentes en el día a día de sus comunidades educativas”, enfatizó.