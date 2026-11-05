Teleférico Bicentenario iniciará marcha blanca: Integración tarifaria con el transporte público sigue pendiente

El Teleférico Bicentenario, que conectará Providencia con Ciudad Empresarial, en Huechuraba, iniciará su marcha blanca el próximo martes 10 de noviembre, previo a su inauguración prevista para comienzos de 2027. Sin embargo, el proyecto enfrenta un desafío pendiente: la posibilidad de integrar sus tarifas a la red de transporte público, una alternativa que no fue contemplada en las bases originales de la licitación.

Esta obra, a cargo del Ministerio de Obras Públicas, fue anunciada en el año 2010, es decir, hace más de una década, por el entonces presidente Sebastián Piñera.

Según informó La Tercera, el teleférico tendrá su marcha blanca el próximo martes 10 de noviembre. La actividad podría contar con la presencia del presidente José Antonio Kast, junto al biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange.

Sin embargo, uno de los cuestionamientos planteados por los alcaldes de Providencia y Huechuraba es la necesidad de incorporar el teleférico a la red de transporte público metropolitano. Tras ello, la principal traba es que su licitación no contempló esa alternativa.

El citado medio reveló que no habrá integración hasta por lo menos seis meses de inaugurado, con la argumentación de que no se puede cambiar el contrato para no alterar las bases de la licitación.

Sin embargo, desde el diario señalan que el contrato de concesión establece que, a partir del tercer año de explotación, el Ministerio de Transportes podría solicitar a Obras Públicas la integración de las tarifas.

Pero esta restricción puede eliminarse mediante una modificación contractual, algo habitual en las concesiones. De todos modos, esto no implica que el Estado deba subsidiar el 100% del valor del pasaje.

La construcción estatal comenzará a costar cerca de 1.000 pesos en 2027, pero este costo podría ser menor si el Ejecutivo aprobara una tarifa integrada al resto del sistema público.