“Creo que hemos perdido la coherencia”: Gabriel Boric critica a la izquierda por su postura frente a Venezuela y Nicaragua

El expresidente Gabriel Boric formuló este jueves una serie de críticas a los movimientos de izquierda y progresistas durante su participación en un foro de la Universidad de Georgetown, en Washington, Estados Unidos, donde cuestionó especialmente la falta de condena de algunos sectores frente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

El exmandatario intervino en el foro internacional “Las Américas y el Mundo 2026”, instancia en la que reflexionó sobre los desafíos de la democracia, la polarización política y el impacto de las nuevas tecnologías en las sociedades contemporáneas.

Durante una ronda de preguntas, un estudiante boliviano le consultó sobre el futuro del progresismo latinoamericano ante los triunfos electorales de sectores de derecha y la pérdida de confianza ciudadana en determinados gobiernos de izquierda.

En su respuesta, Boric sostuvo que la coherencia democrática debe constituir uno de los principios fundamentales de los movimientos progresistas.

“Los movimientos de izquierda o progresistas tienen que estar comprometidos con la democracia. Tenemos que tener un solo estándar sobre democracia”, afirmó.

En ese contexto, apuntó directamente a la situación venezolana: “Cuando Venezuela se convirtió en una dictadura con Maduro, hubo mucha gente de izquierda que no quiso condenarla o simplemente miró hacia otro lado porque eran de izquierda”.

El exjefe de Estado también mencionó el caso de Nicaragua y planteó que mantener una postura consistente frente a las vulneraciones democráticas resulta indispensable para recuperar la confianza de los ciudadanos.

“Creo que el futuro de los movimientos de izquierda depende de la coherencia y, por supuesto, de entregar resultados”, señaló.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de recurrir a respuestas populistas para recuperar apoyo electoral. “El populismo quizás puede darnos algún éxito electoral hoy, pero traerá hambre mañana”, sostuvo.

En otra parte de su intervención, el expresidente abordó los dos procesos constitucionales que se desarrollaron en Chile, cuyos textos fueron rechazados por la ciudadanía en 2022 y 2023.

Según su análisis, ambos intentos fracasaron porque los sectores que alcanzaron la mayoría no lograron incorporar a quienes mantenían posiciones diferentes.

“La gente de Chile dijo que no, dos veces. No le dijeron que no al cambio, sino que, en mi opinión, le dijeron que no a la exclusión”, expresó.

Boric recordó que votó a favor de la primera propuesta constitucional, elaborada por una Convención con predominio de la izquierda, y en contra de la segunda, redactada por un Consejo Constitucional dominado por la derecha.

A partir de esa experiencia, sostuvo que “no se puede construir una sociedad democrática destruyendo a los adversarios. Solo se puede construir una democracia mediante puentes entre adversarios”.

También dirigió críticas al discurso político basado exclusivamente en el temor y la confrontación, especialmente dentro del progresismo.

“Nunca vamos a volver a ser mayoría si seguimos diciendo que la mitad del país es estúpida o que no sabe lo que hace cuando vota por alguien que no nos gusta”, advirtió.