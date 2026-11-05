Kast por renuncia de Peña tras crisis de Ueno Bank: “No me corresponde determinar cuál es el camino que toma cada nación”

El presidente José Antonio Kast abordó este jueves la renuncia de su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, tras la crisis económica y política que desató la intervención de Ueno Bank.

El mandatario finalizó su gira de Estado en Europa durante esta jornada, tras participar en la XXX Cumbre Iberoamericana y sostener reuniones bilaterales con autoridades como el presidente de España, Pedro Sánchez, y la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.

Tras ello, se refirió a la polémica que afecta a Paraguay, luego de que Peña anunciara su renuncia el mismo día en que la Cámara de Diputados fijó una sesión extraordinaria para discutir un posible juicio político contra el presidente, dados los cuestionamientos que existen por sus vínculos comerciales con Ueno Bank.

Kast sostuvo que “cada país tiene sus realidades, sus situaciones, y no me corresponde a mí determinar cuál es el camino que toma cada nación respecto de situaciones puntuales como la que puede haber ocurrido en Paraguay”.

“Por lo tanto, es una noticia de hace pocas horas que se está evaluando (…) Había una situación que iba a ser llevada al Congreso, habíamos visto que se había cambiado a la directiva del Banco Central. Esta es una noticia en desarrollo que tiene que ser determinada por el pueblo Paraguay”, concluyó al respecto.

“Paraguay es un ejemplo para toda la región”

La renuncia de Peña a la presidencia puso de nuevo el foco en las declaraciones que realizó el líder del Partido Republicano durante su gira por Paraguay hace cuatro meses.

Kast aseguró que Paraguay es un ejemplo económico para la región, ante la baja de impuestos que ha implementado el país vecino.

“Paraguay para nosotros también es un modelo en temas de reformas tributarias. Ustedes han demostrado al mundo que bajando impuestos han logrado crecer y, lo más importante, han disminuido la pobreza”, manifestó.

Declaraciones que reiteró ante el Congreso paraguayo, en las que afirmó que Paraguay “es un ejemplo para toda la región (…) un modelo a evaluar y a analizar, porque bajando impuestos han crecido”.