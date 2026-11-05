“Lo descarté ayer y lo sigo descartando”: Kast vuelve a cerrar la puerta a cambio de gabinete y emplaza a la oposición a presentar AC contra Rabat

El presidente José Antonio Kast volvió a negar que se vaya a realizar un cambio de gabinete en medio de la crisis por la rebaja de penas firmada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
En el cierre de su gira por España e Italia, el mandatario abordó nuevamente el tema, luego de que se rumoreara la posible salida del titular de Justicia y otros secretarios de Estado: “Lo descarté ayer, lo sigo descartando y no sé por qué se genera tanta controversia. A los ministros los convoca el presidente y les pide dejar de participar en caso de que corresponda”.
“No veo que venga a ser un tema el cambio de gabinete que, lo señalé ayer y lo vuelvo a señalar, no hay cambio de gabinete”, recalcó.
Respecto a si ha sostenido reuniones con los timoneles oficialistas, Kast respondió que “lo he hecho de manera permanente, he tenido contacto permanente”. Recordó que mañana se realizará un comité político “para ver cómo avanza la agenda legislativa”.
Sobre la acusación constitucional anunciada por la oposición contra Rabat, fue enfático en decir: “Entiendo que la oposición busca destacar el tema político, pero quién soluciona el tema de los chilenos, el tema penitenciario en general, los condenados por delitos graves”.
“Si quieren debatir de política, bueno, que presenten la acusación constitucional. Llevamos una semana y media, dos semanas, que la van a presentar (…) Si están con dudas de cuántos votos tienen, bueno, preséntenla”, aseveró, añadiendo que se trata de “un tema que causa un dolor enorme a las víctimas”.
Al final, Kast hizo un llamado a legislar sobre la materia y que “en el debate legislativo cada uno presente sus planteamientos”, cerró.
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