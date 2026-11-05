De banco digital estrella a la caída de un presidente: Las claves del colapso de Ueno Bank en Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves su renuncia al cargo, en medio de una crisis política y financiera que estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la resolución de Ueno Bank, uno de los principales bancos privados del país.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, afirmó Peña en un video publicado en su cuenta de X.

NEGOCIOS De la caída de Ueno Bank a la renuncia de Santiago Peña Fondos públicos US$ 800-850 mill. En depósitos estatales; cerca de US$ 380 millones eran del IPS. Clientes 2,9 millones A mediados de 2026; unos 32.000 jubilados cobraban ahí su pensión. Solvencia 5,56% Frente a un mínimo exigido de 12%. Cronología 2024 Ueno anuncia la absorción de Visión Banco, con un volumen de depósitos varias veces mayor al suyo. Marzo de 2025 Peña deja de ser socio del Grupo Vázquez como accionista de Ueno Holding. 5 de junio de 2026 La Superintendencia de Bancos detecta indicios de préstamos a empresas del Grupo Vázquez por sobre los límites legales. Septiembre y octubre El caso llega al Congreso. Fitch cambia la perspectiva del banco a negativa y sus bonos 2031 caen de 99 a 87 centavos por dólar. Fines de octubre Los accionistas anuncian una capitalización de urgencia por US$ 100 millones, que no alcanza a cubrir el déficit. 2 de noviembre El directorio del BCP resuelve por unanimidad iniciar la resolución de Ueno Bank. Miércoles 4 de noviembre El Congreso aprueba la ley de emergencia para anticipar pagos a depositantes. Diputados presentan la acusación de juicio político y el Partido Colorado anuncia que la respaldará. Jueves 5 de noviembre Santiago Peña anuncia su renuncia a la Presidencia. Ambas cámaras deben aceptarla o rechazarla. Fuente: Banco Central del Paraguay, FIX Clasificadora de Riesgo, Fitch Ratings y Congreso de Paraguay. Elaboración: CNN Chile.

La crisis de Ueno Bank y su vínculo con fondos públicos

Ueno nació como una financiera y en pocos años se transformó en un banco digital masivo, que captaba clientes con la apertura de cuentas en minutos, promociones y reintegros. En 2024 anunció la absorción de Visión Banco, una entidad con tres décadas de trayectoria y un volumen de depósitos varias veces mayor al suyo. El banco es controlado por el Grupo Vázquez, encabezado por Federico Miguel Vázquez.

A diciembre de 2025, Ueno era el quinto banco privado de Paraguay, con el 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos del sistema, según la clasificadora FIX. A mediados de este año tenía cerca de 2,9 millones de clientes.

La entidad también se convirtió en una de las principales depositarias de recursos estatales, ya que administraba entre US$ 800 millones y US$ 850 millones en fondos públicos. De ese monto, cerca de US$ 380 millones pertenecían al Instituto de Previsión Social (IPS), y unos 32.000 jubilados cobraban sus pensiones a través del banco.

El análisis del regulador comenzó el 5 de junio, cuando la Superintendencia de Bancos detectó indicios de préstamos de Ueno a empresas vinculadas al propio Grupo Vázquez por sobre los límites legales. Según explicó el BCP, a esas operaciones se sumaron después debilidades en las carpetas de crédito y el deterioro de los indicadores de liquidez.

Entre septiembre y octubre, el caso escaló al Congreso. Senadores del oficialismo y de la oposición pidieron explicaciones al BCP y la salida de su presidente, Carlos Carvallo, quien había presidido Ueno hasta agosto de 2023. En paralelo, Fitch cambió la perspectiva del banco de estable a negativa y sus bonos globales con vencimiento en 2031 cayeron desde cerca de 99 centavos por dólar a unos 87 centavos.

A fines de octubre, los accionistas anunciaron un plan de capitalización de urgencia por US$ 100 millones, pero no alcanzó a cubrir el déficit. El 2 de noviembre, el directorio del BCP resolvió por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución, luego de que el índice de solvencia de Ueno cayera a 5,56%, frente a un mínimo exigido de 12%. Las inspecciones también exigieron ajustes contables por más de 1,6 billones de guaraníes.

¿Qué pasará con los depósitos de los clientes?

Con la resolución, quedaron suspendidas las transferencias, las tarjetas y los movimientos en las cuentas. El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos por depositante, equivalentes a unos US$ 38.000, monto que alcanzaría para respaldar la totalidad de los ahorros de cerca del 97% de los clientes.

Para acelerar los pagos, el Congreso aprobó el miércoles una ley de emergencia, promulgada por Peña, que permite anticipar hasta 121,76 millones de guaraníes por depositante, unos US$ 20.600, en un plazo máximo de cinco días hábiles. Los saldos por sobre la cobertura quedarán sujetos al proceso de liquidación de activos del banco.

La Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellas directivos, accionistas y representantes de empresas relacionadas, por delitos como lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y tentativa de estafa.

Los fiscales pidieron prisión preventiva para Vázquez, vicepresidente del banco, y medidas alternativas para otros directivos, entre ellos el presidente de la entidad, Juan Manuel Gustale.

Los vínculos de Peña con el grupo controlador de Ueno

El caso golpeó directamente a Peña porque fue socio del Grupo Vázquez hasta marzo de 2025, como accionista de Ueno Holding. En su momento, el presidente aseguró que había vendido su participación y negó cualquier relación con la entidad financiera.

“Yo no tengo ninguna vinculación con el banco Ueno”, dijo en abril de 2025. El banco, por su parte, ha sostenido que Peña nunca fue su accionista ni inversionista.

Tras la resolución, Peña pidió la renuncia de Carvallo al BCP, pero la presión siguió. El miércoles, 35 diputados de oposición y disidentes del oficialismo presentaron una acusación para iniciar un juicio político contra el mandatario y el vicepresidente, Pedro Alliana. El golpe definitivo vino desde el Partido Colorado, cuyo líder, el expresidente Horacio Cartes, anunció que la colectividad respaldaría la acusación.

“Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña”, afirmó Cartes. “No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”, agregó.

Horas después, Peña anunció su renuncia, que fue entregada en el Congreso por el ministro del Interior, Enrique Riera. Ambas cámaras deben sesionar para aceptarla o rechazarla.

Si la dimisión se concreta, según el artículo 234 de la Constitución, corresponde al vicepresidente completar el mandato, que termina en agosto de 2028, aunque Alliana también fue incluido en la acusación.