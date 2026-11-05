Ante altas temperaturas: ¿Cuáles son los síntomas y qué hacer si me muerde una araña de rincón?

Debido a la llegada de altas temperaturas, puede aumentar la actividad y visibilidad de un temido habitante del ecosistema: la araña de rincón.

En ese sentido, el Ministerio de Salud (Minsal) entregó recomendaciones a la población para cuidarse ante la mordedura de este animal.

¿Cómo son las arañas de rincón y dónde habitan?

La araña adulta “es de color café parduzco, con abundante pilosidad”. Mide cerca de 10 milímetros de largo y con sus patas extendidas de 8 a 45 mm.

Habitan al interior de casas urbanas y rurales, en lugares secos y oscuros.

Generalmente no son agresivas; su mordedura al ser humano se produce en defensa propia.

Síntomas de la mordedura de una araña de rincón

El Minsal señaló que “las mordeduras suelen ocurrir en la cara y las extremidades” y que “en el 60% de los casos la araña alcanza a verse, pero solo en un 13% se logra identificar con certeza”.

Asimismo, “los cuadros graves son poco frecuentes (10-15%) y sus manifestaciones aparecen entre 12 y 24 horas después de la mordedura, pudiendo tardar hasta 48 horas en desarrollarse”.

Puede haber signos y síntomas locales y sistémicos.

Los locales son:

Dolor

Edema

Enrojecimiento

Eventual necrosis cutánea

Los sistémicos son:

Fiebre

Palpitaciones

Náuseas

Vómitos

Dolores musculares y articulares

Anemia

Ictericia

Hemoglobinuria y hematuria

¿Qué hago si me muerde una araña de rincón?

El Ministerio recomendó:

Lavar con agua y jabón la herida y dejar en reposo la zona afectada.

Si la araña causante de la lesión está viva, intentar conservarla en un recipiente con tapa (solo si es seguro) y con un algodón humedecido en agua.

Si la araña causante de la lesión está muerta, ponerla en un recipiente seco.

Acudir al servicio de urgencias más cercano.

“En Chile, la mordedura por arácnido ponzoñoso es reconocida como accidente laboral, según la ley 16.744, teniendo derecho a atención médica, hospitalización y medicamentos”, indicó el Minsal.

Esto ocurre solo en casos en que la mordedura haya ocurrido a causa o con ocasión del trabajo. Por ello, “es clave determinar el lugar y el momento exacto en que ocurrió el hecho, ya que la normativa exige un vínculo directo entre la lesión y tu trabajo”.