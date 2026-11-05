Ante altas temperaturas: ¿Cuáles son los síntomas y qué hacer si me muerde una araña de rincón?

Debido a la llegada de altas temperaturas, puede aumentar la actividad y visibilidad de un temido habitante del ecosistema: la araña de rincón.
En ese sentido, el Ministerio de Salud (Minsal) entregó recomendaciones a la población para cuidarse ante la mordedura de este animal.
¿Cómo son las arañas de rincón y dónde habitan?
La araña adulta “es de color café parduzco, con abundante pilosidad”. Mide cerca de 10 milímetros de largo y con sus patas extendidas de 8 a 45 mm.
Habitan al interior de casas urbanas y rurales, en lugares secos y oscuros.
Generalmente no son agresivas; su mordedura al ser humano se produce en defensa propia.
Síntomas de la mordedura de una araña de rincón
El Minsal señaló que “las mordeduras suelen ocurrir en la cara y las extremidades” y que “en el 60% de los casos la araña alcanza a verse, pero solo en un 13% se logra identificar con certeza”.
Asimismo, “los cuadros graves son poco frecuentes (10-15%) y sus manifestaciones aparecen entre 12 y 24 horas después de la mordedura, pudiendo tardar hasta 48 horas en desarrollarse”.
Puede haber signos y síntomas locales y sistémicos.
Los locales son:
- Dolor
- Edema
- Enrojecimiento
- Eventual necrosis cutánea
Los sistémicos son:
- Fiebre
- Palpitaciones
- Náuseas
- Vómitos
- Dolores musculares y articulares
- Anemia
- Ictericia
- Hemoglobinuria y hematuria
¿Qué hago si me muerde una araña de rincón?
El Ministerio recomendó:
- Lavar con agua y jabón la herida y dejar en reposo la zona afectada.
- Si la araña causante de la lesión está viva, intentar conservarla en un recipiente con tapa (solo si es seguro) y con un algodón humedecido en agua.
- Si la araña causante de la lesión está muerta, ponerla en un recipiente seco.
- Acudir al servicio de urgencias más cercano.
“En Chile, la mordedura por arácnido ponzoñoso es reconocida como accidente laboral, según la ley 16.744, teniendo derecho a atención médica, hospitalización y medicamentos”, indicó el Minsal.
Esto ocurre solo en casos en que la mordedura haya ocurrido a causa o con ocasión del trabajo. Por ello, “es clave determinar el lugar y el momento exacto en que ocurrió el hecho, ya que la normativa exige un vínculo directo entre la lesión y tu trabajo”.
El aumento de las temperaturas puede incrementar la actividad y la visibilidad de la araña de rincón🕷️
Estos son los síntomas a los que estar atentos en caso de una mordedura. Recuerda que la prioridad siempre es acudir oportunamente a su servicios de salud. https://t.co/9amcxJChhH
— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) November 4, 2026
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