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Ante altas temperaturas: ¿Cuáles son los síntomas y qué hacer si me muerde una araña de rincón?

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Ante altas temperaturas: ¿Cuáles son los síntomas y qué hacer si me muerde una araña de rincón?/Agencia Uno

Debido a la llegada de altas temperaturas, puede aumentar la actividad y visibilidad de un temido habitante del ecosistema: la araña de rincón.

En ese sentido, el Ministerio de Salud (Minsal) entregó recomendaciones a la población para cuidarse ante la mordedura de este animal.

¿Cómo son las arañas de rincón y dónde habitan?

La araña adulta “es de color café parduzco, con abundante pilosidad”. Mide cerca de 10 milímetros de largo y con sus patas extendidas de 8 a 45 mm.

Habitan al interior de casas urbanas y rurales, en lugares secos y oscuros.

Generalmente no son agresivas; su mordedura al ser humano se produce en defensa propia.

Síntomas de la mordedura de una araña de rincón

El Minsal señaló que “las mordeduras suelen ocurrir en la cara y las extremidades” y que “en el 60% de los casos la araña alcanza a verse, pero solo en un 13% se logra identificar con certeza”.

Asimismo, “los cuadros graves son poco frecuentes (10-15%) y sus manifestaciones aparecen entre 12 y 24 horas después de la mordedura, pudiendo tardar hasta 48 horas en desarrollarse”.

Puede haber signos y síntomas locales y sistémicos.

Los locales son:

  • Dolor
  • Edema
  • Enrojecimiento
  • Eventual necrosis cutánea

Los sistémicos son:

  • Fiebre
  • Palpitaciones
  • Náuseas
  • Vómitos
  • Dolores musculares y articulares
  • Anemia
  • Ictericia
  • Hemoglobinuria y hematuria

¿Qué hago si me muerde una araña de rincón?

El Ministerio recomendó:

  • Lavar con agua y jabón la herida y dejar en reposo la zona afectada.
  • Si la araña causante de la lesión está viva, intentar conservarla en un recipiente con tapa (solo si es seguro) y con un algodón humedecido en agua.
  • Si la araña causante de la lesión está muerta, ponerla en un recipiente seco.
  • Acudir al servicio de urgencias más cercano.

“En Chile, la mordedura por arácnido ponzoñoso es reconocida como accidente laboral, según la ley 16.744, teniendo derecho a atención médica, hospitalización y medicamentos”, indicó el Minsal.

Esto ocurre solo en casos en que la mordedura haya ocurrido a causa o con ocasión del trabajo. Por ello, “es clave determinar el lugar y el momento exacto en que ocurrió el hecho, ya que la normativa exige un vínculo directo entre la lesión y tu trabajo”.

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