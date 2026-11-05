Estudio a 87 malls chinos detecta falta de certificaciones y problemas de rotulado en cosméticos, juguetes y electrónicos

Comprar maquillaje sin información clara sobre su respaldo sanitario, enchufar un aparato electrónico sin certificación visible o regalar un juguete sin instrucciones en español son algunas de las situaciones detectadas en el comercio nacional. Así lo reveló un estudio elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), tras inspeccionar 87 malls chinos en las regiones de Tarapacá, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

El informe puso el foco en productos de uso cotidiano que pueden tener efectos sobre la salud y seguridad de los consumidores. Uno de los hallazgos más relevantes se registró en los artículos de limpieza, donde el 77,8% de los locales que comercializaban estos productos no presentaba el rotulado conforme a la normativa evaluada.

Una situación similar se observó en los cosméticos, presentes en casi todos los establecimientos visitados. Entre los comercios que vendían estos artículos, el 62,2% no exhibía certificación del Instituto de Salud Pública (ISP), mientras que un 43,9% carecía de información en español.

Ante este escenario, el presidente de la CNC, José Pakomio, advirtió sobre las dificultades que enfrentan los consumidores para verificar la seguridad de estos productos.

“Nos preocupa que productos que las personas aplican sobre su piel se comercialicen sin que puedan verificar fácilmente su respaldo sanitario o conocer sus indicaciones en español. Estos resultados interpelan directamente al ISP, al Ministerio de Salud y a las autoridades sanitarias regionales“, señaló.

Las deficiencias también se extienden a la seguridad eléctrica e infantil. En el caso de los productos electrónicos, el 51,4% de los establecimientos no exhibía el código QR de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), utilizado para verificar la certificación de los artículos sujetos a esta exigencia.

En cuanto a los juguetes, presentes en casi todos los recintos, el 42,9% de los comercios no contaba con instrucciones o manuales de uso, mientras que el 38,1% carecía de información en español, antecedentes relevantes para su utilización segura.

A esto se suma que en el 21,8% de los establecimientos se observaron productos de marcas conocidas cuya autenticidad era dudosa o que fueron clasificados visualmente como no originales. Sin embargo, el informe precisó que estos hallazgos requieren verificaciones especializadas para acreditar posibles falsificaciones.

El presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria Cosmética, Mauricio Hörmann, sostuvo que el llamado de la CNC “no es a cerrar locales ni a estigmatizar un modelo de negocio”, sino a reforzar la fiscalización.

“Nuestro llamado es a la urgencia gubernamental: se necesita una fiscalización coordinada y multisectorial. Hoy los municipios, el SII, el ISP, Aduanas, junto con la PDI, actúan por separado”, afirmó.

Mayores brechas fuera de la Región Metropolitana

El estudio también identificó diferencias importantes entre la Región Metropolitana y las otras cinco regiones examinadas, especialmente en la disponibilidad de instrucciones e información para los consumidores.

Por ejemplo, mientras en la capital el 80,4% de los establecimientos que comercializaban artículos electrónicos contaba con instrucciones, en regiones la cifra descendió al 42,3%.

Una situación similar se observó en los juguetes: el 69,2% de los locales de la Región Metropolitana disponía de manuales de uso, frente al 37,5% registrado fuera de ella. Asimismo, la presencia de resolución sanitaria en alimentos alcanzó el 79,1% en la capital y el 58,3% en las otras regiones.

En materia de formalidad comercial, se detectaron diferencias en la exhibición de patentes municipales. En la comuna de Santiago, el 47% de los establecimientos visitados mantenía este documento a la vista, mientras que ninguno de los locales evaluados en Biobío, La Araucanía y Los Lagos lo exhibía.

Sin embargo, en estas tres últimas regiones, todas las compras de terceros observadas recibieron boleta o comprobante. Esto refleja que la entrega de documentos de venta puede coexistir con deficiencias en la exhibición de permisos comerciales.

A nivel general, el estudio detectó que el 14,9% de las 87 compras directas pagadas en efectivo no recibió inicialmente una boleta o comprobante, lo que puede dificultar que los consumidores respalden sus adquisiciones y ejerzan sus derechos.

La directora nacional subrogante del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Carolina González, señaló que el informe de la CNC permite conocer los desafíos de este mercado en materia de formalidad y cumplimiento normativo.

“Lo importante es que todos los proveedores cumplan con la normativa y que las personas puedan comprar con seguridad y con sus derechos debidamente protegidos”, afirmó.

El estudio se realizó entre el 22 de septiembre y el 13 de octubre de 2026. La CNC precisó que los resultados corresponden a los establecimientos observados y no constituyen una muestra representativa de todos los malls chinos del país. Además, aclaró que la ausencia de documentación visible no acredita, por sí sola, una infracción.