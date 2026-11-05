En medio del escándalo por Ueno Bank: ¿Qué hay tras la renuncia de Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay?

(CNN Español) — Sin el apoyo de su propio partido, Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay en medio del escándalo de la caída de Ueno Bank, un caso que lo involucra personalmente y que lo tenía al borde de la destitución en el Congreso.

Peña anunció su dimisión tras dos jornadas de largas filas en los bancos, nerviosismo y protestas callejeras en un país que busca posicionarse como un hub financiero regional aprovechando el grado de inversión conseguido en los últimos años, al recibir el visto bueno de dos de las principales agencias calificadoras del mundo sobre su confiabilidad de pagos.

Paraguay fue sacudido por la intervención el martes de Ueno, una institución usada por más de la mitad de la población adulta y que, según las autoridades, incumplió los límites de préstamos a empresas vinculadas.

La intervención del Banco Central de Paraguay

Mientras la mayoría de la población dormía, el Banco Central de Paraguay (BCP) inició en la madrugada del martes un procedimiento de resolución de Ueno, tras detectar “una insuficiencia en su índice de solvencia”, por debajo del mínimo requerido del 50%.

El procedimiento implica que las autoridades asumen el control para verificar los activos, pero mientras tanto dejó sin acceso a los casi 3 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes.

En sus arcas, Ueno concentra unos US$ 850 millones en depósitos públicos, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social.

Tras la decisión del BCP, las sucursales cerraron y cesaron las operaciones. El Central dijo que se trata de “un caso puntual” que no representa una condición generalizada del sistema financiero y que “la protección de los depositantes es una prioridad”.

Ese mismo día renunció el presidente del BCP, Carlos Carvallo, quien antes de comandar la institución había dirigido la Financiera Ueno, firma de origen del banco intervenido.

Ascenso meteórico de Ueno

Ueno hizo la conversión de financiera a banco en 2023 y se expandió con un modelo de banca digital y fuerte expansión de marca, impulsada con fondos de instituciones públicas. Es patrocinador de grandes eventos deportivos, clubes de fútbol y la selección nacional.

“Se utilizaron esos fondos para hacer un marketing muy importante que le permitió, a través del marketing y sobre todo de unas devoluciones en tarjeta de crédito —aceptando básicamente cualquier tipo de cliente—, crecer muy rápido en términos de gente”, dijo a CNN el economista paraguayo Manuel Ferreira Brusquetti, exministro de Hacienda (2012-2013). “Después empezó este proceso de desvío de fondos hacia empresas vinculadas al grupo, que es lo que terminó en esta situación”, apuntó.

Entre los principales aspectos señalados a la institución están los préstamos realizados a empresas vinculadas a los propietarios del banco. El principal accionista de Ueno es el conglomerado Grupo Vázquez, y los créditos habrían superado largamente los límites normativos.

“Gran parte de las operaciones eran operaciones vinculadas. Acá la ley permite solamente hasta un monto de 20% del patrimonio efectivo, que eran más o menos US$ 80 millones de dólares. (Pero) los créditos vinculados, lo que sabemos hasta ahora, son de US$ 628 millones; superó muy lejos ese monto, lo que habla de un proceso de vaciamiento”, agregó Ferreira.

CNN se contactó con Ueno para solicitar comentarios y espera respuesta. La institución no ha publicado comunicados desde la intervención del BCP.

Ferreira afirmó que el banco pudo actuar de esa manera porque contó “con apoyo de los directivos del Banco Central y de la Presidencia, que es lo que le está costando el juicio político hoy al presidente”.

Acusación al presidente Santiago Peña

La oposición acusó al presidente de incurrir en un conflicto de intereses, manipulación regulatoria y encubrimiento institucional del BCP, entre otros puntos. Peña, un economista conservador que comenzó su mandato en 2023, fue accionista del Grupo Vázquez hasta marzo del año pasado, cuando vendió su participación.

En su mensaje de renuncia, Peña no se refirió puntualmente a los señalamientos. “Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”, expresó en el video grabado.

El propio partido oficialista anunció el jueves por la mañana su respaldo al proceso de destitución. “Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”, publicó el expresidente Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado y uno de los principales mentores de Peña.

Sin apoyo de su bancada, el destino del mandatario era inevitable. Sin embargo, resta definir si el proceso legislativo continúa. Si la renuncia es aceptada por el Congreso, Peña conservará los fueros por su condición de senador vitalicio.

Por su parte, la Fiscalía ordenó la detención de ocho directivos a los que no identificó, e informó que 27 personas han sido imputadas por “presuntas irregularidades financieras” por operaciones realizadas entre 2025 y 2026, incluidos préstamos y sobregiros.

Miguel Vázquez, directivo de Ueno y CEO del Grupo Vázquez, se entregó a la policía tras ordenarse su captura. Álvaro Cáceres, uno de los abogados del empresario, dijo que el pedido es “injusto” y que hay una “desigualdad procesal”, por lo que pedirá el arresto domiciliario.

Reacción a la crisis en Paraguay

Tras la intervención de Ueno, el BCP anunció la activación del Fondo de Garantía, que cubre hasta 75 salarios mínimos por persona física o jurídica (unos US$ 38.600), e informó que los ahorristas recibirían desde el viernes un primer pago de unos US$ 1.600, como adelantó el miércoles Gabriela Frías, de CNN.

A su vez, Peña promulgó una ley aprobada rápidamente para entregar los recursos a los clientes y designó al economista Raúl Vera como nuevo titular del BCP.

De todos modos, las medidas no aplacaron la agitación. Por dos noches consecutivas, ciudadanos protestaron en Asunción contra las autoridades.

En paralelo, circulaban informes de fallos en otras aplicaciones bancarias de otras instituciones, lo que alimentó rumores y las noticias falsas.

La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) dijo que las entidades estaban trabajando para gestionar el gran volumen de clientes que trasladan sus cuentas, ya que necesitan una vigente para recibir los fondos activados por el BCP. El Banco Familiar dijo el miércoles que en 48 horas abrió “aproximadamente 60.000 cuentas” nuevas.

“Acá se creía que ayer había una corrida en varios bancos. Se formaban filas en frente de los bancos que confundieron y generaron un ambiente de nerviosismo”, dijo Ferreira.

Las manifestaciones también reunieron reclamos contra el Gobierno, con señalamientos por el depósito de recursos de entidades oficiales en la finiquitada institución.

Incluso jugadores de la selección de fútbol exigieron a las autoridades que actúen “con fuerza” para castigar a los responsables. “No se puede titubear cuando está en juego el esfuerzo de la gente decente”, señalaron en una carta difundida en redes sociales por el capitán del equipo, Gustavo Gómez. Por su parte, el representante de jugadores Rodrigo Codas dijo el martes que al menos diez futbolistas tenían ahorros que, combinados, llegan a las “ocho cifras en dólares”.

Una mancha para Paraguay como destino de inversiones

Las autoridades afirmaron que no existe un riesgo de contagio a otras entidades, pero el caso amenaza la reputación de Paraguay como polo emergente de capitales extranjeros, muchos provenientes de Brasil, atraídos por una estabilidad macroeconómica y un entorno favorable a los negocios.

La crisis planteó interrogantes sobre la independencia y capacidad de supervisión del Banco Central, así como la relación entre los grandes grupos económicos y el poder político.

“Muchos informes de investigación y reportes de organismos internacionales siempre unos señalaron las debilidades institucionales que enfrenta la arquitectura estatal en general”, dijo a CNN la economista Verónica Serafini, investigadora del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep).

Entre esas fragilidades que considera centrales en esta crisis, subrayó “la ausencia de normas que prohíban y penalicen la ‘puerta giratoria’ y los conflictos de interés” que, según dijo, ha sido utilizada para tener rentas extraordinarias y privilegios por parte del sector privado; por otra parte, señaló la “sensación de impunidad por las fallas graves del sistema judicial”.

“Hay que analizar desde muchas aristas y plantear soluciones que están pendientes desde hace décadas y para las que hay soluciones que no se implementaron”, agregó la investigadora.

Por su parte, Ferreira dijo que hubo fallas en el sistema de controles. “Este es un banco sistémico, por lo cual hay una vigilancia localizada permanente. La Superintendencia de Bancos entregó informes desde ya hace mucho tiempo a los distintos responsables, sobre todo al directorio del Banco Central, que hizo caso omiso”, sostuvo. CNN envió una consulta al BCP sobre los señalamientos y no recibió una respuesta inmediata.

De todos modos, el exministro dijo que “se están activando mecanismos institucionales que creo que son los normales y lo que tendrían que existir en este caso”, lo que consideró que puede verse como algo positivo.