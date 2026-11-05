Francisco Huaiquipán queda en prisión preventiva por presuntas violaciones y abusos sexuales contra tres menores

El 12° Juzgado de Garantía de Santiago decretó este jueves la medida cautelar de prisión preventiva para el exfutbolista Francisco Huaiquipán (48), tras su formalización por presuntos delitos de violación y abuso sexual reiterados contra tres personas de su entorno familiar.
De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía Metropolitana Sur, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2009 y 2023, cuando las tres víctimas eran menores de edad.
La formalización estuvo a cargo de la fiscal jefa de Género, Yazmin Salech, quien imputó delitos de violación y abuso sexual reiterados respecto de las tres víctimas.
La persecutora había señalado previamente que las denuncias daban cuenta de presuntos ataques sexuales sistemáticos contra integrantes del círculo familiar del exdeportista.
La investigación se extendió por cerca de un año y derivó en una orden de detención contra Huaiquipán, que fue ejecutada el miércoles por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo.
Salech también explicó que algunos de los episodios denunciados se encuentran prescritos, por lo que la formalización contempla únicamente aquellos hechos que pueden ser perseguidos penalmente.
Fiscal Jefa de Género @fiscalia_RMSur Yazmín Salech logró la prisión preventiva de ex futbolista profesional denunciado por delitos sexuales reiterados -abusos y violaciones- a 3 víctimas adolescentes por hechos registrados entre los años 2009 y 2023 @FiscaliadeChile https://t.co/zkkL7FrPXh
— Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) November 5, 2026
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