Nicole inaugurará Bazar ED 2026 en el Parque Bicentenario: Fechas, entradas y actividades

La cantante chilena Nicole encabezará este jueves 5 de noviembre la inauguración de Bazar ED 2026, feria dedicada al diseño, la moda y la decoración que se desarrollará durante cuatro días en el Parque Bicentenario de Vitacura.

El evento celebrará su 18ª edición con más de 200 expositores, además de actividades gastronómicas, talleres y presentaciones musicales.

La jornada inaugural comenzará a las 19:00 horas y será conducida por la periodista María Luisa Godoy.

Durante la apertura, Nicole ofrecerá un concierto con canciones de su repertorio.

¿Qué habrá en Bazar ED 2026?

Entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre, la feria reunirá a marcas y emprendimientos vinculados al vestuario, los accesorios, el diseño de interiores y la decoración.

Entre los expositores anunciados figuran Enila, Better, Jacinta Matu, Alba y Adela, Muse, Giani Dafirenze, Aqueveque Galería, Bardo Design y Casa Limón.

La programación también contempla clases magistrales de decoración y moda, talleres de cocina para niños y música en vivo. La oferta gastronómica incluirá propuestas de Savoia, Savia y Millefleur Café Bistró.

“Nos encanta ser un punto de encuentro para ir con amigos o en familia, inspirarse y acercarse al talento que existe en Chile”, señaló Francisca Maturana, directora de ED.

Durante el encuentro también estará disponible la segunda edición impresa de ED de este año, dedicada al color y su presencia en los espacios interiores, los objetos y el diseño.

Fechas y entradas para Bazar ED 2026

Bazar ED se realizará desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de noviembre en el Parque Bicentenario de Vitacura.

Las entradas se comercializan a través de Ticketmaster. La organización informó un precio referencial de $12.200, mientras que la segunda preventa, de $9.760, estuvo disponible hasta el miércoles 4 de noviembre.

Los niños de hasta 12 años pueden ingresar gratuitamente. También se anunciaron descuentos para clientes de tarjetas Visa Infinite y Signature, sujetos a las condiciones de la venta.