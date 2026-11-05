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PPD llama a hacer de la protección de la infancia una prioridad de Estado

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Solo un 6,4% de los niños y adolescentes en Chile declara no haber sufrido nunca maltrato físico o violencia. Con esta alarmante estadística como telón de fondo, el Partido por la Democracia (PPD) delineó una serie de propuestas económicas y sociales para enfrentar la crisis, destacando la creación de un subsidio universal de $200.000 mensuales para menores en situación de pobreza multidimensional, la capacitación de dos millones de apoderados en crianza y la duplicación del presupuesto estatal destinado al Servicio de Protección a la Niñez.  

Las iniciativas fueron presentadas durante el conversatorio “Infancia y Violencia”, organizado por la Comisión de Infancia de la tienda oficialista con el objetivo de nutrir el debate público y respaldar la agenda de sus parlamentarios en el Congreso. Durante la instancia —moderada por la trabajadora social Patricia Muñoz Galindo—, la presidenta de la comisión y exministra de Estado, Adriana Delpiano, advirtió sobre la urgencia de comprometer a los municipios en esta tarea. Apoyada en cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que indican que más del 50% de los menores sufre agresiones físicas y más del 70% violencia psicológica, Delpiano aseguró que “los niños, como no marchan o no reclaman, muchas veces viven un sufrimiento que está escondido. Hemos naturalizado un grado de violencia”.  

El complejo escenario estructural fue profundizado por el académico y exdirector nacional del Servicio de Protección a la Niñez, Claudio Castillo, quien utilizó los datos de la Encuesta de Polivictimización para alertar sobre la transversalidad del problema. Apuntando a factores como la pobreza, la precariedad laboral, la falta de redes de apoyo y normativas culturales arraigadas, Castillo recalcó que el Estado debe centrar su diseño en la prevención y sostuvo que las víctimas de abuso sexual “necesitan ser acompañadas, escuchadas y reparadas en su daño y, por sobre todo, en su dignidad”.  

Pese a los recientes avances legislativos, como la implementación de la Ley de Garantías y la creación del Servicio Mejor Niñez, los expertos coincidieron en que la violencia sigue enquistada en los hogares y escuelas, situación mermada además por los recortes presupuestarios en la materia. En esa línea, el académico Mario Waissbluth fue tajante al exponer que el 31% de los niños ha sido víctima de violencia sexual y el 32% de los jóvenes padece ansiedad severa. “Somos uno de los países que más maltrata a su infancia en el mundo, y esto no lo digo como una frase para el bronce, sino por estadísticas”, sentenció el investigador, para luego advertir que “una vez que hubo maltrato a un niño en la infancia, lo más probable es que sea maltratador cuando adulto, y así se va pasando de generación en generación. Hay que abordarlo con mucha energía y con muchos recursos”.

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