FestiCRIN 2026: Festival de música infantil ofrecerá 23 espectáculos gratuitos en tres regiones

El Festival Nacional de Música para la Infancia, FestiCRIN, celebrará su 12ª edición con una programación de 23 espectáculos gratuitos que se realizarán entre noviembre y diciembre en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

La iniciativa contempla cinco jornadas de música en vivo y actividades familiares, con presentaciones de agrupaciones nacionales dedicadas al público infantil.

Su primera fecha está programada para este sábado 7 de noviembre en el Museo Artequin de Viña del Mar.

El encuentro comenzará a las 14:30 horas y contará con las actuaciones de Los Patapelá, Volantín, Zapatito Cochinito, Banda Porota e Hilda Cristy y los sombreros.

También habrá talleres y espacios de juego, en una jornada que coincidirá con las actividades de aniversario del museo.

¿Dónde y cuándo se realizará FestiCRIN 2026?

Tras su inauguración en Viña del Mar, el festival continuará con cuatro jornadas en distintas comunas del país.

Viña del Mar: Sábado 7 de noviembre, de 14:30 a 18:30 horas, en el Museo Artequin, ubicado en el Parque Quinta Vergara. Participarán Los Patapelá, Volantín, Zapatito Cochinito, Banda Porota e Hilda Cristy y los sombreros.

Sábado 7 de noviembre, de 14:30 a 18:30 horas, en el Museo Artequin, ubicado en el Parque Quinta Vergara. Participarán Los Patapelá, Volantín, Zapatito Cochinito, Banda Porota e Hilda Cristy y los sombreros. La Pintana: Domingo 15 de noviembre, de 15:30 a 19:00 horas, en el Parque Mapuhue. Se presentarán Sinergia Kids, Guaypes Club, Los Pentagrama, Huichipirichi y La Cantarida.

Domingo 15 de noviembre, de 15:30 a 19:00 horas, en el Parque Mapuhue. Se presentarán Sinergia Kids, Guaypes Club, Los Pentagrama, Huichipirichi y La Cantarida. Santiago: Sábado 28 de noviembre, de 16:00 a 19:00 horas, en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Actuarán Wachún, Despertando las Neuronas y Diana Reds and Family for Children.

Sábado 28 de noviembre, de 16:00 a 19:00 horas, en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Actuarán Wachún, Despertando las Neuronas y Diana Reds and Family for Children. Rancagua: Sábado 5 de diciembre, de 15:30 a 19:00 horas, en la Casa de la Cultura. La programación incluye a Hola Flinko, Acuarela, Cosmosónicos, Bin y Daggy y Jugando, Cantando y Hablando Voy Pensando.

Sábado 5 de diciembre, de 15:30 a 19:00 horas, en la Casa de la Cultura. La programación incluye a Hola Flinko, Acuarela, Cosmosónicos, Bin y Daggy y Jugando, Cantando y Hablando Voy Pensando. Cerro Navia: Sábado 12 de diciembre, de 16:00 a 20:00 horas, en el CAD Digna Rosa, ubicado en Resbalón 1685. Participarán Epewtufe, Musicanciones, Acuarela, Babadú y Los Frutantes.

Conciertos con interpretación en lengua de señas

La organización informó que todas las presentaciones contarán con interpretación en Lengua de Señas Chilena (LSCh).

Además, cada jornada dispondrá de una zona de bajo impacto sensorial, con espacios de calma y volumen moderado, destinada especialmente a niños y niñas neurodivergentes.

El festival es organizado por la Asociación Gremial de Creadores Infantiles de Chile (CRIN Chile) y cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, además del apoyo de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes (SCD).

Todas las actividades anunciadas son gratuitas.