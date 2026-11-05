Santiago Peña presenta su renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio de crisis por Ueno Bank

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves su renuncia al cargo en medio de la crisis política y financiera provocada por la intervención de Ueno Bank, entidad bancaria con la que mantuvo vínculos comerciales y cuya situación desencadenó protestas y un proceso para impulsar un juicio político en su contra.

La decisión fue comunicada mediante un discurso dirigido a la ciudadanía, en el que el mandatario afirmó que su salida busca preservar la estabilidad institucional y la paz social del país.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República”, expresó Peña, quien había asumido el poder el 15 de agosto de 2023 para un mandato que debía extenderse hasta 2028.

El ahora renunciante mandatario explicó que adoptó la determinación por respeto a la Constitución y a las instituciones democráticas. “Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, sostuvo.

Durante su intervención, también ofreció disculpas a los ciudadanos por eventuales errores durante su administración. “Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”, manifestó.

La crisis bancaria que precipitó su salida

La renuncia se produce después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia se encontraba por debajo del 50% del mínimo exigido.

La medida dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas y abrió una controversia por los depósitos de organismos públicos y fondos previsionales mantenidos en la entidad.

En paralelo, sectores de la oposición presentaron una acusación para someter a Peña a juicio político, iniciativa que también recibió el respaldo de dirigentes del oficialista Partido Colorado, incluido el expresidente Horacio Cartes.

En su mensaje de despedida, Peña aseguró que su principal preocupación es la protección de los recursos de los afectados por la crisis bancaria y el cumplimiento de los mecanismos de garantía establecidos por las autoridades financieras.

El exmandatario concluyó su intervención con un llamado a preservar las instituciones democráticas. “Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República. Ninguna persona está por encima del Paraguay”, afirmó.

Tras su renuncia, corresponde activar el mecanismo constitucional de sucesión presidencial, que contempla que el vicepresidente Pedro Alliana asuma la jefatura del Estado.