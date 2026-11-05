MOP completa las licitaciones de las 241 obras del Plan Chile Despega por US$ 388 millones

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó el 100% de las licitaciones del Plan Chile Despega, a casi un mes de su anuncio.

Se trata de 241 contratos en las 16 regiones del país, con una inversión cercana a US$ 388 millones, informó este jueves el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.

Según el Gobierno, estas obras permitirían crear unos 23.000 empleos adicionales durante 2027.

“Tradicionalmente estos proyectos demoran cerca de 3 meses, desde la publicación del llamado a licitación hasta su adjudicación, y hoy hemos reducido ese plazo a menos de un mes”, afirmó De Grange.

MOP busca acelerar las licitaciones y adjudicaciones

Para lograrlo, la Dirección General de Obras Públicas activó 10 medidas extraordinarias para agilizar licitaciones, trámites, adjudicaciones y entregas de terreno. La meta es acortar de seis a cuatro meses el plazo total entre el llamado a licitación y el inicio de los trabajos.

El biministro destacó además el interés de las empresas, ya que en promedio se han recibido cinco ofertas por proyecto. “Esto nos permite proyectar un 2027 con mayor crecimiento y una ejecución más rápida de los proyectos”, sostuvo.

A la fecha ya se abrieron las ofertas técnicas y económicas de 101 licitaciones, y la próxima semana se abrirán otras 85, con lo que se llegará al 77% del total. Además, ya se adjudicaron nueve obras por US$ 8,2 millones, que permitirán crear 475 empleos directos.

Para la próxima semana está programada la adjudicación de otros 64 contratos, con lo que el avance llegaría a cerca del 30% del total.

“Tenemos una meta muy desafiante que es al término del mes de diciembre tener el 100% de las adjudicaciones de estas obras”, señaló De Grange. Las entregas de terreno comenzarían en la segunda quincena de ese mes.

Plan Chile Despega aumentará las licitaciones del MOP

Con el plan, el MOP aumentará en torno a 25% el volumen de licitaciones de su cartera, que tradicionalmente llega a cerca de 1.000 al año. Entre las obras ya adjudicadas figuran la conservación del aeródromo de La Junta, en Aysén, y la de cauces naturales en Colchagua, en la Región de O’Higgins.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien participó en el balance, proyectó que el subsidio a la contratación, otra de las medidas del plan, superará los 100.000 beneficios entregados.

“Nuestra proyección es superar los 100 mil beneficios y llegar a 101 mil subsidios entregados, cumpliendo la meta al 31 de marzo de 2027”, indicó.