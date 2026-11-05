Protestas contra Rabat llegan a la Alameda: Marcha de escolares interrumpe el tránsito en Santiago

Una marcha de estudiantes secundarios provocó este jueves diversos cortes y desvíos de tránsito en la Alameda, en el centro de Santiago, en medio de las protestas contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.

Los manifestantes exigen la renuncia del secretario de Estado tras la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

De acuerdo con Transporte Informa, la movilización motivó la implementación de restricciones vehiculares en distintos puntos de la capital, principalmente en la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins y sus calles aledañas.

¿Cuáles son los desvíos de tránsito en la Alameda?

Entre las primeras modificaciones reportadas por la autoridad se encuentra el desvío de Alameda hacia el poniente a la altura de Mac-Iver, además de restricciones para los vehículos que circulan por San Antonio hacia el sur y buscan virar al poniente.

También se informó de un desvío en Vicuña Mackenna hacia el norte, a la altura de Rancagua.

Posteriormente, Transporte Informa comunicó nuevas modificaciones para el tránsito de Alameda hacia el oriente, por Avenida España, además de desvíos en Manuel Rodríguez al norte, Dieciocho al norte, San Ignacio al sur y Lord Cochrane al norte.

La autoridad de transportes informó que la marcha estudiantil contempla un recorrido por la calzada sur de Alameda, entre Plaza Baquedano y Echaurren, con restricciones programadas al menos hasta las 13:30 horas.

Ante las alteraciones en la circulación vehicular, se recomendó a los conductores preferir rutas alternativas y evitar el sector céntrico de Santiago.