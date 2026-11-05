Codelco estima que la falsa producción entre 2024-2025 sumó más de 42.000 toneladas de cobre y tendría un impacto de hasta US$ 140 millones

Codelco entregó este jueves, en su junta extraordinaria de accionistas, las primeras estimaciones sobre el alcance de la falsa producción de cobre informada en 2024 y 2025 y sobre su costo para la compañía.

El presidente del directorio, Bernardo Fontaine, informó a los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Economía y Minería, Daniel Mas, que la producción de 2024 fue incrementada en 24.000 toneladas de falsa producción y la de 2025 en 18.100 toneladas, cifras que calificó de preliminares.

“Las auditorías internas de KPMG y de EY están en curso, no han terminado, así que hay que ser rigurosos, no corresponde anticipar cifras definitivas ni efectos que aún están siendo determinados”, advirtió Fontaine.

Codelco estima impacto de hasta US$ 140 millones por inventarios inflados

Según explicó, la duplicación de producción también infló los inventarios de la corporación en 17.000 toneladas. Esa cifra equivale aproximadamente a entre US$ 120 millones y US$ 140 millones que la compañía debería castigar en su estado de resultados, estimación que está siendo precisada por el auditor externo financiero.

A eso se suma el efecto sobre las remuneraciones. Las falsas producciones alteraron el cálculo de los bonos de un conjunto de empleados, monto que todavía se está calculando.

“Este directorio y la corporación harán todo lo posible para recuperar los bonos mal pagados”, aseguró el presidente del directorio.

Estas cifras se suman a la primera investigación de Auditoría Interna, que en mayo concluyó que 26.875 toneladas de cobre fino de Chuquicamata y Ministro Hales fueron reconocidas como producción de 2025 sin cumplir las condiciones de la normativa interna. En ese caso, los auditores externos determinaron que no hubo efecto en los estados financieros.

Auditorías investigan doble contabilización de producción

Luego surgieron antecedentes sobre una doble contabilización para abultar la producción de Ministro Hales y Salvador. Con ellos, el directorio contrató a EY para una auditoría forense mientras KPMG sigue con la revisión integral de la producción de todas las divisiones en ambos años.

El 29 de octubre, la corporación desvinculó a ocho ejecutivos por su responsabilidad en estos hechos.

La presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, Tamara Agnic, reconoció fallas en el sistema de control: “El control de gestión debía verificar y cuestionar la información. Los antecedentes investigados identificaron participación de esa función en las decisiones observadas”.

Codelco implementa controles para evitar nuevas irregularidades

Para evitar que se repita, el presidente ejecutivo, Jorge Gómez, detalló que desde el cierre de octubre se realiza una verificación física externa de los inventarios en todas las divisiones y que se fijó un orden obligatorio para registrar la producción entre divisiones.

“Buscamos impedir que una misma producción se cuente dos veces o se asigne a una división que no corresponda”, explicó.

En tanto, el ministro de Hacienda puso el foco en la presión por mostrar producción y en la gobernanza de la estatal.

“Eso dice algo sobre un problema cultural bien profundo”, sostuvo Quiroz, quien anticipó que el accionista quiere revisar a fondo el gobierno corporativo de Codelco.