Santiago e Independencia llegan a acuerdo para reconectar ejes Bandera e Independencia: Buscan mejorar tiempos de traslado del transporte público

El ministro de Transporte, Louis de Grange, junto a las municipalidades de Santiago e Independencia, llegaron a un acuerdo para reconectar los ejes Bandera e Independencia.

El objetivo es impulsar un proyecto que “busca reconectar el sur con el norte de Santiago y mejorar los tiempos de traslado para los usuarios del transporte público”.

En la reunión estuvieron presentes de Grange junto a los alcaldes de Santiago, Mario Desbordes, y de Independencia, Agustín Iglesias, además del director (s) del Serviu Metropolitano, Mauricio Liberona.

El secretario de Estado explicó que se buscará darle continuidad a la calle Bandera, ya que por ella circulan micros de Red Movilidad, pero “muere abruptamente en la calle General Mackenna”.

“El desafío conjunto es que los buses que vienen por Bandera puedan continuar sin dar una vuelta innecesaria por avenida La Paz y continuar directamente por Independencia hacia el norte de la ciudad”, precisó.

En esa línea, Desbordes apuntó a que “estamos planificando cómo hacer esto, que no es ni más ni menos que retomar la conectividad norte-sur, sur-norte, como lo fue siempre, para mejorar los flujos y recuperar los barrios”.

Por su parte, Iglesias valoró la iniciativa y señaló que “permite un acceso nuevo, una salida nueva a los vecinos de Independencia y de Santiago”.

“Hacer una inversión para recuperar este espacio y conectar Santiago e Independencia con la Región Metropolitana, sin duda va a ser un beneficio, una ayuda para quienes se mueven en vehículo y en transporte público en Santiago”, comentó.

En tanto, el director (s) del Serviu Metropolitano indicó que se conformará una mesa técnica junto al Ministerio de Transportes y los municipios de Santiago e Independencia “con el objetivo de definir un diseño vial que permita la bidireccionalidad de Avenida Independencia, considerando ajustes de tránsito y semaforización”.