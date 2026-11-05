Carlos Larraín (RN) y figura de Matthei en eventual cambio de gabinete: “Se va a poner un traje colorado y quizás qué burradas nos va a decir desde el gabinete”

Evelyn Matthei “se va a poner un traje colorado y quizás qué burradas nos va a decir desde el gabinete”.

Con esas palabras, el expresidente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, se refirió a los dichos de la exalcaldesa en medio de la crisis en el oficialismo por la rebaja de penas.

En entrevista con Radio Infinita, Larraín abordó la situación que se produjo en el Gobierno luego de que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, firmara rebajas de penas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

A su juicio, esto generaría un freno al trabajo del gobierno, teniendo en cuenta la situación en la que está el país y que además ocurre en medio de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027.

Respecto a una inclusión de figuras parlamentarias de Chile Vamos en un eventual cambio de gabinete, Larraín afirmó: “El elenco parlamentario hoy en día, con contadísimas excepciones, no lo encuentro como para enaltecerlo y llevarlo a un ministerio; esa es mi impresión personal (…) Con contadísimas excepciones. ¿O tú quieres que llevemos al señor (Jaime) Bassa o a Evelyn Matthei?”

Cuando se le preguntó si le convence la figura de Matthei, respondió en forma irónica: “¿Llevar a Evelyn Matthei? Para nada, se va a poner un traje colorado y quizás qué burradas nos va a decir desde el gabinete”.

Sobre las “burradas”, el exsenador recordó que ha criticado al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y que apoyaría una posible acusación contra Rabat. Esto último “fue la guinda de la torta”.

“Yo no veo personas que destaquen tanto en los partidos oficialistas como para encumbrarlas a ministros”, sentenció.

Y sobre la crítica de Chile Vamos por la forma de Kast de conducir la crisis, Larraín fue enfático en señalar que “si está con el gobierno, hay que estar en las duras y en las maduras y eso no se está viendo”.

“Lo de Rabat podrá ser un desatino político, pero no da para que lo acusen constitucionalmente; no hay delito, no hay incumplimiento constitucional”, dijo, reiterando: “Me parece que o se está con el gobierno o se está en contra”.

Consultado sobre si en el oficialismo estarían siendo desleales, respondió: “Yo creo que están sacando cuentas alegres, están atendiendo a sus electorados y no atendiendo a lo que es necesario en la jerarquía política chilena, que es tener un Ejecutivo eficaz. Se pueden manifestar reservas, pero no hacer de eso una especie de persecución de brujas como si Rabat hubiera hecho burradas; yo creo que se les está pasando el tejo”.