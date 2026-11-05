Revelan que ministro Rabat habría firmado rebajas de penas a extranjeros condenados por delitos de drogas en la frontera norte

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, habría firmado decretos que rebajaron penas a condenados por delitos de drogas, según reveló el medio Interferencia.

Según se dio a conocer, al menos 13 personas extranjeras que cumplían penas por tráfico, que fueron detenidas en distintos puntos de la frontera norte, recibieron reducciones de sus condenas por parte de la autoridad.

El caso surgió hace algunas semanas, luego de que el citado medio publicara que el titular de Justicia firmó 56 rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Desde allí, la situación ha continuado escalando, con la oposición anunciando una acusación constitucional y con la salida del ahora exsubsecretario de Justicia, Luis Silva. De todos modos, el presidente José Antonio Kast ha respaldado en distintas ocasiones a Rabat en el Ministerio de Justicia.

Respecto a los condenados por drogas, los casos detallados por Interferencia muestran que algunos solicitaron penas mixtas o expulsiones como penas sustitutivas. Informes de Gendarmería los calificaban con riesgo alto de reincidencia y, a pesar de que los tribunales descartaban disminuir las penas, desde el Ministerio de Justicia aprobaron la reducción de las condenas.

En uno de ellos, por ejemplo, un sujeto fue descrito con un “estilo de vida parasitario”, “asociación a pares infractores” y que “no ha demostrado avances en su proceso de reinserción social”.

Uno de los casos con mayor volumen de tráfico es el del boliviano Jhoel Ramos. En 2021 iba como acompañante de una camioneta en la comuna de Pica que hacía de “punta de lanza” para un cargamento de 867 kilos de marihuana, 198,7 kilos de clorhidrato de cocaína y 25,3 kilos de pasta base.

Fue condenado a cinco años y un día y, durante el proceso judicial, la Delegación Presidencial de Tarapacá emitió un informe negativo respecto a una eventual expulsión como pena sustitutiva. Además, el tribunal descartó la medida por la duración de la pena. Sin embargo, el 12 de mayo el Ministerio de Justicia redujo su pena en tres meses, determinando la salida para dos días después, consigna Interferencia.

Entre los casos revelados aparecen drogas como marihuana, clorhidrato de cocaína, ketamina y pasta base que eran transportadas por los condenados. Uno de los mayores volúmenes hallados en Colchane es de Cristhian Oblitas, con 103,4 kilos de marihuana en maletas, y Javier Pérez con 59,9 kilos de marihuana y 1 de cocaína.