Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal tras 23 años: “Ha llegado el momento”

Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retiro de la selección de Portugal, con lo que pondrá fin a una trayectoria internacional que comenzó en 2003 y que lo convirtió en el futbolista masculino con más partidos y goles por una selección.

El delantero de 41 años comunicó su decisión mediante una extensa carta publicada en redes sociales, en la que aseguró que llegó el momento de entregar la histórica camiseta número 7 a una nueva generación.

“Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de nuestra selección nacional. Nunca la sentí exclusivamente mía”, expresó.

Según informó Reuters, el retiro se hará efectivo una vez concluida la ventana internacional de noviembre. Portugal tiene programados encuentros de la Nations League ante Dinamarca, el 14 de noviembre, y Gales, el día 17.

El adiós de Cristiano Ronaldo a Portugal

Ronaldo reconoció que la decisión no fue sencilla y repasó los momentos que marcaron sus más de dos décadas como seleccionado portugués.

“Un viaje que comenzó en agosto de 2003 y que cambió mi vida para siempre ha llegado a su fin”, señaló el delantero.

El capitán también destacó el vínculo que construyó con los hinchas portugueses durante su carrera y aseguró que representar al país tuvo un significado mayor que sus récords individuales.

“Los goles se desvanecen, los trofeos se quedan en los museos, los récords acaban rompiéndose. Pero hay algo que el tiempo jamás podrá borrar: el lugar que ocupamos en el corazón de la gente”, escribió.

Ronaldo aseguró además que continuará ligado emocionalmente al combinado nacional pese a dejar las canchas.

“Nunca dejaré de ser uno de ustedes; seguiré sufriendo, emocionándome y celebrando cada victoria de Portugal”, afirmó.