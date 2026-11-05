Cesfam de Bajos de Mena cierra tras balacera con cinco heridos

El Cesfam Raúl Silva Henríquez de Bajos de Mena permanecerá cerrado este jueves luego de una balacera que dejó cinco personas heridas y derivó en incidentes al interior del recinto asistencial de Puente Alto.

El alcalde de la comuna, Matías Toledo, cuestionó al Gobierno y denunció que, al momento de los hechos, no se encontraba operativo el punto fijo de Carabineros comprometido tras el violento ataque que sufrió el centro de salud en octubre.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la balacera ocurrió pasadas las 23:00 horas del miércoles en el sector de pasaje Brahms con calle Weber, en Bajos de Mena.

Una riña entre dos personas habría derivado en que uno de los involucrados sacara un arma de fuego y efectuara varios disparos contra su rival y otras personas que se encontraban en el lugar.

El ataque dejó a cinco personas heridas de bala, quienes fueron trasladadas inicialmente hasta el Cesfam Raúl Silva Henríquez y posteriormente derivadas al Hospital Sótero del Río.

Según los primeros antecendetes, los cinco lesionados serían familiares.

Tras la llegada de los heridos, otras personas acudieron al establecimiento y se registraron desórdenes e incidentes dentro del centro de salud.

Funcionarios manifestaron preocupación por su seguridad ante la posibilidad de que nuevas personas llegaran hasta el recinto en busca de los pacientes.

El hecho ocurre menos de un mes después del ataque registrado el pasado 16 de octubre, cuando un grupo de sujetos ingresó al mismo establecimiento, intimidó a trabajadores y provocó destrozos en sus dependencias.

Toledo acusa incumplimiento de compromiso

Después de aquel episodio, autoridades del Gobierno anunciaron la reposición de un punto fijo de Carabineros en el Cesfam Raúl Silva Henríquez.

El seremi de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, señaló entonces que el contingente policial se instalaría de manera permanente en el establecimiento.

Sin embargo, Toledo aseguró que durante los incidentes de este miércoles el punto fijo no se encontraba en el lugar.

“Ocurrió una balacera, tuvimos cinco heridos en este enfrentamiento entre bandas rivales. Estos llegaron acá al Cesfam Silva Henríquez, donde había un compromiso de la ministra de que iba a haber un punto fijo de Carabineros, el cual no estaba”, afirmó.

El jefe comunal anunció que el centro de salud permanecerá cerrado durante esta jornada y emplazó a las autoridades a cumplir los compromisos adoptados con la comuna.

“El Gobierno faltó a un compromiso que había adquirido con Puente Alto”, sostuvo.

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La investigación por la balacera quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, que realizó diligencias tanto en el Cesfam como en el sitio donde ocurrieron los disparos para establecer la dinámica de los hechos y dar con los responsables.