Kast sostiene reunión bilateral con Pedro Sánchez en medio de gira por Europa

El Presidente José Antonio Kast sostuvo este jueves una reunión con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Madrid, en el marco de la gira que realiza por Europa.

En el encuentro también participó el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Durante la cita, ambas autoridades abordaron las relaciones bilaterales entre Chile y España, el papel de las empresas españolas como inversionistas en el país y la nueva edición de la Cumbre Iberoamericana.

La conversación incluyó además la candidatura impulsada por Chile para que Valparaíso se convierta en sede de la secretaría del Acuerdo BBNJ, conocido también como Tratado de Alta Mar y orientado a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en zonas fuera de las jurisdicciones nacionales.

La reunión con Sánchez se produjo después de la participación de Kast en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en Madrid.

Durante su intervención, el Mandatario chileno puso énfasis en la necesidad de fortalecer la coordinación entre los países para enfrentar el crimen organizado transnacional.

La cita reunió a autoridades de los países de la comunidad iberoamericana y tuvo entre sus ejes el fortalecimiento de la cooperación regional y los vínculos entre América Latina y Europa.