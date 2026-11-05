Flores cuestiona recorte a gobiernos regionales pese a acuerdo con Hacienda: “Al final todo el mundo se alegra porque no le dieron tan duro”

El senador de la Democracia Cristiana Iván Flores cuestionó el entusiasmo tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los gobiernos regionales por el Presupuesto 2027, pese a reconocer que la negociación permitió reducir de manera importante el recorte inicialmente planteado.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario recurrió a una comparación irónica para explicar su postura: sostuvo que no corresponde celebrar como una victoria completa que finalmente se aplique una rebaja menor a la anunciada originalmente.

“Al final de cuentas, todo el mundo se alegra porque no le dieron tan duro, pero igual le dieron”, afirmó.

Flores señaló que el acuerdo fue positivo respecto del escenario inicial, aunque advirtió que los gobiernos regionales igualmente enfrentarán una disminución de recursos.

“Yo creo que fue un buen resultado el de ayer en términos generales, pero no me puedo alegrar (…) porque, por un lado, igual le rebajaron”, sostuvo.

Advierte que los GORE terminan cubriendo funciones del nivel central

El senador planteó que el problema no se limita al presupuesto directo de los gobiernos regionales, sino también a los recortes o menores recursos que, según afirmó, afectan a distintos ministerios.

A su juicio, esa situación obliga a los GORE a destinar parte de sus fondos a áreas como salud, seguridad, agricultura o transporte, en lugar de concentrarse en proyectos estructurales para sus territorios.

“¿Qué rol están jugando los gobiernos regionales? Están reemplazando a las instituciones públicas”, sostuvo.

Flores afirmó que, bajo ese escenario, los gobiernos regionales terminan “tapando goteras” de servicios que deberían ser cubiertos por el nivel central.

“En vez de hacer obras estructurantes, tomar decisiones que lancen las regiones hacia adelante, terminan subsidiando transporte, terminan subsidiando salud (…) reemplazando la función del Gobierno central”, agregó.

Pese a sus críticas, Flores identificó como uno de los principales avances del acuerdo el compromiso para que los gobiernos regionales puedan comenzar a ejecutar sus presupuestos desde enero.

Según explicó, hasta ahora parte importante del año se perdía entre procesos de identificación, autorización y licitación de proyectos.

“El mejor anuncio que hubo con los gobernadores regionales es que por primera vez la Dipres se compromete a que el presupuesto se abre en enero”, señaló.

El senador también dijo percibir un cambio en la disposición del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante las últimas conversaciones presupuestarias, aunque mantuvo sus cuestionamientos a la conducción que ha tenido la cartera.