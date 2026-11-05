Flávio Bolsonaro reaparecerá en Mar-a-Lago tras derrota ante Lula y salida de Brasil

El senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro reaparecerá públicamente este jueves en Estados Unidos, a poco más de una semana de abandonar Brasil tras perder la segunda vuelta electoral frente al Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro participará en una actividad de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Mar-a-Lago, la residencia privada del Presidente estadounidense, Donald Trump, ubicada en Palm Beach, Florida.

La organización confirmó la presencia del senador brasileño en su encuentro anual, que reúne a dirigentes políticos, activistas y donantes vinculados al movimiento conservador estadounidense.

La cita se desarrolla entre el 4 y el 7 de noviembre y contempla este jueves una gala en Mar-a-Lago.

Su primera aparición tras dejar Brasil

La actividad marcará una de las primeras apariciones públicas presenciales de Bolsonaro desde que salió de Brasil después de su derrota electoral.

Lula obtuvo el 51,79% de los votos válidos en la segunda vuelta del 25 de octubre, mientras Bolsonaro alcanzó un 48,21%, según los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral.

El senador se negó a reconocer el resultado y cuestionó la legitimidad de los comicios. Hasta ahora, no se ha presentado evidencia que acredite fraude en la elección.

Dos días después de la votación, Bolsonaro salió de Brasil junto a su esposa y sus dos hijas. La familia cruzó hacia Argentina y posteriormente tomó un avión privado desde Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hasta Miami.

La salida se produjo después de que la justicia brasileña ordenara a Bolsonaro entregar sus pasaportes en el marco de una investigación relacionada con presunto lavado de dinero.

El senador no cumplió la orden antes de abandonar el país y ha negado las acusaciones en su contra, las que atribuye a una persecución política.

Ya desde Estados Unidos, afirmó que puede expresar sus opiniones con mayor libertad y anunció entrevistas con medios brasileños e internacionales.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó que la administración Trump haya organizado o facilitado la salida de Bolsonaro desde Brasil. Washington sí autorizó su ingreso a Estados Unidos junto a su familia.