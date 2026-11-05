Meteorología entrega pronóstico de noviembre-diciembre-enero: En la zona central se prevén temperaturas bajo lo normal y lluvias

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó un nuevo pronóstico estacional para los meses de noviembre, diciembre y enero de cara a la llegada de la temporada de verano en el país.

Las proyecciones muestran precipitaciones sobre lo normal en algunas regiones, además de altas temperaturas.

¿Cómo estará el tiempo para el verano 2027?

Meteorología entregó los detalles respecto a las lluvias que se prevén para los últimos meses del 2026 y el primero de 2027.

En la zona norte, entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo, tendrá una condición de “estación seca”. En el Altiplano, entre Arica y Parinacota y Antofagasta, se espera una condición “bajo lo normal”.

Hacia la zona centro, en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, se proyecta una condición “normal o sobre lo normal”. Mientras que entre O’Higgins y Ñuble la condición será “sobre lo normal”.

Llegando al sur, entre Biobío y Los Ríos, se prevé una condición “normal o bajo lo normal”. Y en la zona sur-austral, entre Los Lagos y Magallanes, la condición sería “bajo lo normal”.

#PronósticoEstacional 🇨🇱☀️🌧️ 🌦️🌡️La primavera ya esta casi en su fin y el #verano ya está por llegar. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? 👉🏻El nuevo pronóstico estacional de #Meteochile para el trimestre noviembre, diciembre y enero mantiene una marcada tendencia de precipitaciones sobre lo normal en la zona central del país. 🌧🌧 #Precipitaciones #Meteochile — MeteoChile (@meteochile_dmc) October 30, 2026

La DMC aclaró que “un pronóstico estacional sobre lo normal no significa que lloverá todos los días, sino que se esperan montos acumulados para el trimestre superiores a lo habitual”.

Por otro lado, el organismo entregó el pronóstico general en torno a las temperaturas máximas para los meses de noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027.

Entre las regiones de Arica y Parinacota y Valparaíso se espera una condición “sobre lo normal”. En la zona centro, entre la Región Metropolitana y el Biobío, se proyecta una condición “bajo lo normal”.

Entre La Araucanía y Aysén se prevé una condición “normal o sobre lo normal”, mientras que en Magallanes la condición sería “bajo lo normal”.

“Este pronóstico estima las condiciones climáticas promedio para el trimestre y no contempla posibles eventos extremos que puedan ocurrir durante este período”, precisó Meteorología.

Respecto a las temperaturas mínimas, la tendencia en gran parte del país, entre Arica y Parinacota y La Araucanía, será “sobre lo normal”.

Entre Maule y Ñuble se espera una condición “normal o sobre lo normal”, y entre Los Ríos y Los Lagos se proyecta una condición “normal o bajo lo normal”.

En Aysén se prevé una condición “bajo lo normal”, mientras que en Magallanes la condición proyectada es “normal o bajo lo normal”.