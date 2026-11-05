Presupuesto 2027: Comisión aprobó suplementar recursos para Ley Ricarte Soto y propuesta para aumentar presupuesto del Servel

La Comisión Especial Mixta continúa con el análisis y votación de las distintas partidas que componen la Ley de Presupuestos 2027.

Durante la jornada del miércoles, los parlamentarios aprobaron suplementar recursos para las prestaciones y tratamientos de la Ley Ricarte Soto, respaldando por 16 votos a favor y 6 abstenciones las indicaciones del Gobierno.

Respecto a ello, el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud, sostuvo que, si bien el Ejecutivo presentó una indicación para suplementar, “no indican las cifras precisas”.

“El hospital digital se estanca, el Fondo Nacional de Cáncer está recién en el segundo concurso, en inmunización hay una reducción importante, el aumento del per cápita es insuficiente y en Fonasa hay una deuda con el sector privado, pero esta vez no se propone nada para reducirla“, profundizó.

Con todo, se solicitó votar de manera separada los recursos para la Ley Ricarte Soto, el Programa Nacional de Inmunizaciones, el Programa de Contingencias Operacionales, el Fondo de la Ley del Cáncer, Hospital Digital, Programa de Apoyo al Recién Nacido, la Campaña de Invierno y el Programa de Atención Primaria.

Todas las glosas, a excepción del Programa de Atención Primaria —que quedó pendiente tras doble empate—, fueron visadas por mayoría.

Adicionalmente, la Comisión Especial Mixta respaldó dos indicaciones presentadas por el Ejecutivo.

Una de ellas es la partida del Poder Judicial, donde se aprobó el levantamiento de los límites de viáticos, horas extra y convenios con personas naturales.

El segundo caso tiene que ver con el Servicio Electoral (Servel). Los parlamentarios aprobaron por unanimidad una indicación sustitutiva del Gobierno que aumenta en $3.600 millones el presupuesto considerado originalmente para el organismo.