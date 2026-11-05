Detienen al exfutbolista Francisco Huaiquipán: Es imputado por delitos sexuales contra menor de edad

Este jueves fue detenido el exfutbolista Francisco Huaiquipán, imputado por el delito de violación a mayor de 14 años.

Según información de la Policía de Investigaciones (PDI), Huaiquipán tenía una orden de detención pendiente desde hace tres semanas emanada desde el 12° Juzgado de Garantía de Santiago.

El procedimiento se concretó el miércoles por la tarde en la comuna de Los Vilos por parte de personal especializado de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI.

La fiscal jefa de Género de la Fiscalía Metropolitana Sur, Yazmin Salech, detalló que el exjugador de Colo Colo será formalizado en la RM “por tres víctimas cuyo testimonio tenemos hoy” por los delitos de “violación reiterada, abuso sexual reiterado contra persona menor de edad, delito que se repite contra las tres víctimas”.

Salech añadió que las denuncias surgieron desde el entorno familiar de Huaiquipán, que “dan cuenta de sistemáticos delitos de abuso sexual y violación reiterados en contra de dichas personas cuando eran menores de 18 años de edad”.

El exfutbolista será formalizado durante esta jornada.