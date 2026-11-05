PDI detiene a dos extranjeros por su presunta participación en cuatro homicidios en Coquimbo y La Serena

Dos ciudadanos venezolanos fueron detenidos por la PDI en Coquimbo, por su presunta participación en cuatro homicidios con arma de fuego registrados entre agosto y septiembre de 2026 en las comunas de Coquimbo y La Serena.

A raíz del trabajo investigativo de los detectives de la Brigada de Homicidios de La Serena, los sujetos, de 35 y 18 años, fueron vinculados con los crímenes ocurridos en la zona.

Subprefecto Freddy Montoya, Jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, indicó que “ayer, en horas de la tarde, luego de un trabajo de inteligencia y análisis policial, se materializó la detención de dos imputados de nacionalidad venezolana por su vinculación directa a cuatro homicidios con armas de fuego”.

Según la indagatoria, los detenidos integrarían una estructura criminal de carácter violento dedicada al posicionamiento territorial mediante el uso de armas de fuego para la comercialización de drogas.

Durante el allanamiento a un domicilio en Coquimbo, el personal policial incautó cinco teléfonos celulares, dos equipos de radiocomunicación, un grillete, dos cargadores de armas de fuego, 76 cartuchos de distintos calibres y cocaína base.

Las detenciones se concretaron durante la tarde del martes 3 de noviembre, tras diversas diligencias de análisis de información y seguimiento. Ambos imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Coquimbo el miércoles 4 de noviembre para su control de detención, el cual fue ampliado hasta este jueves.