“Cada vez se hace más difícil defenderlo”: diputado RN arremete contra Rabat por rebajas de condenas

El diputado de Renovación Nacional (RN), Mauro González, endureció sus cuestionamientos al ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de los nuevos antecedentes sobre las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos graves.
El parlamentario advirtió que las revelaciones han complicado la defensa política del secretario de Estado y planteó que la controversia debe tener consecuencias.
“Con los nuevos antecedentes que se conocen día tras día, cada vez se hace más difícil la defensa del ministro Rabat”, sostuvo González.
En esa línea, cuestionó que los beneficios involucren a distintos perfiles de condenados, “no solamente porque las rebajas de condenas involucran a violadores de menores, sino también a extranjeros y narcotraficantes”.
Finalmente, el legislador calificó la situación como “un error político muy grave que debe tener consecuencias” y advirtió que afecta “la credibilidad del Gobierno y su máxima prioridad, que es la seguridad del país”.
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