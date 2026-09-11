Producción de cobre en 2025 cayó a su nivel más bajo desde 2016 pero los aportes fiscales de la minería se dispararon más de 40%

La producción chilena de cobre de mina llegó a 5.388,2 mil toneladas en 2025, un 7,6% por debajo del máximo histórico de 5.831,6 mil toneladas registrado en 2018, según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Pese a esa caída productiva, cercana a 2,1% respecto de las 5.505,9 mil toneladas de 2024, los aportes fiscales del sector minero se dispararon 41,7% durante el año.

De acuerdo con Cochilco, los aportes de las empresas de la Gran Minería Privada del Cobre agrupadas en GMP-10 y de las empresas estatales alcanzaron US$ 7.351,2 millones en 2025, frente a US$ 5.187,8 millones el año anterior.

Esa cifra equivale a 9,64% de los ingresos fiscales totales del país, por sobre el 7,3% que representó en 2024, consolidando a la minería como una de las principales fuentes de ingresos del Estado.

El alza en los aportes fiscales se explica principalmente por el mejor precio del cobre durante el año, que compensó con creces la menor producción física.

El precio promedio en la Bolsa de Metales de Londres subió de 414,9 a 451,1 centavos de dólar por libra entre 2024 y 2025, un incremento de 8,7%, con un máximo anual de 567,5 centavos, el nivel más alto de toda la serie histórica que registra Cochilco.

Royalty minero y aportes de Codelco también aumentan

El Impuesto Específico a la Minería, o royalty minero bruto, declarado por las empresas GMP-10 también mostró un salto relevante, al subir 18,6% hasta US$ 2.300 millones, desde los US$ 1.940 millones de 2024.

Los aportes de las empresas mineras estatales, principalmente Codelco, alcanzaron US$ 1.790,2 millones, un alza de 16,5% respecto del año anterior.

Cochilco también destacó el peso creciente de la minería dentro del comercio exterior chileno.

El sector representó 61,19% de las exportaciones totales del país en 2025, su mayor participación desde 2021, mientras el cobre concentró 50,32% de los envíos totales, por sobre el 49,6% registrado en 2024.

En términos de valor, las exportaciones de cobre alcanzaron US$ 54.384,2 millones, un alza de 8,1% respecto de los US$ 50.316,2 millones exportados en 2024.

Collahuasi cae y Escondida aumenta su producción

La caída de la producción no fue uniforme entre las distintas faenas del país.

Collahuasi registró el mayor retroceso, con una baja de 27,3% en su producción anual, mientras Escondida se movió en sentido contrario, con un alza de 5,3% que la consolidó como la principal faena productora del país.

Otras operaciones como Chuquicamata y El Teniente también registraron caídas de dos dígitos, mientras Ministro Hales, Carmen de Andacollo y Mantoverde mostraron alzas relevantes en su producción anual.

El desempeño del año también estuvo marcado por el deterioro de la industria de fundición y refinación, que mostró una caída mucho más profunda que la de la producción de mina.

La producción de cobre fundido bajó 17,4% hasta 821,1 mil toneladas, mientras la producción de cobre refinado retrocedió 13,9% hasta 1.671,2 mil toneladas, niveles que ubican a ambos procesos muy por debajo de sus máximos históricos alcanzados en la década de 2000.

En el plano laboral, se registró un máximo histórico en el empleo del sector minero, que alcanzó 304.269 personas ocupadas en 2025, superando el récord previo de la serie disponible.

Ese resultado ocurrió en el mismo año en que la producción física del sector se contrajo, lo que refleja que el ciclo de inversión y el mejor precio del cobre sostuvieron la actividad y la contratación pese a la menor extracción de mineral.

Chile pierde participación en la producción mundial

A nivel internacional, la menor producción también se tradujo en una pérdida de participación de Chile en el mercado mundial del cobre.

El país representó 22,9% de la producción mundial de mina en 2025, por debajo del 23,8% registrado en 2024, en momentos en que la producción global creció 1,6% mientras la chilena retrocedía.

La combinación de menor producción física y mayor recaudación fiscal resume la paradoja del año minero: mientras la industria extrajo menos cobre que en 2024, el alza sostenida del precio internacional del metal permitió que su aporte al Estado y a las exportaciones del país alcanzara niveles históricos.