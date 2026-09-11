Ministerio de Agricultura crea la categoría “vino bajo alcohol” con una graduación mínima de 8,5 grados por debajo del mínimo tradicional de 11,5°

El Ministerio de Agricultura creó una nueva categoría denominada “vino bajo alcohol”, que podrá comercializarse con una graduación alcohólica real mínima de 8,5 grados Gay Lussac (°GL), por debajo del mínimo de 11,5° que la normativa vigente exige para que un producto sea considerado vino.

La modificación quedó establecida en un decreto firmado por el presidente José Antonio Kast y publicado este viernes en el Diario Oficial.

¿Qué se entenderá por “vino bajo alcohol”?

El decreto define al “vino bajo alcohol” como la bebida alcohólica elaborada exclusivamente sobre la base de zumo de uva parcial o totalmente fermentada, excluidas las uvas de mesa, producida mediante prácticas enológicas autorizadas, con una graduación alcohólica potencial inferior a la establecida para el vino tradicional.

El texto del decreto explica que la normativa nacional ya reconocía categorías especiales como los vinos desalcoholizados, parcialmente desalcoholizados y determinados espumantes de baja graduación, pero no contemplaba de forma expresa los vinos de baja graduación alcohólica elaborados mediante prácticas enológicas autorizadas, un vacío que esta nueva categoría busca llenar.

Según los fundamentos del decreto, la legislación comparada de países como Argentina, la Unión Europea, Estados Unidos y Australia contempla graduaciones mínimas inferiores a la chilena para determinados tipos de vino, lo que evidencia una tendencia internacional hacia una mayor diversificación de la oferta vitivinícola.

El Gobierno citó en particular la experiencia de la Unión Europea y España como referencia para incorporar esta nueva figura sin alterar la definición tradicional de vino vigente en Chile.

Mercado de vinos de bajo alcohol crecería con fuerza

El decreto también entregó cifras sobre el crecimiento de este segmento a nivel mundial.

El mercado global de vinos desalcoholizados y de bajo contenido alcohólico, valorizado en US$ 1.180,83 millones en 2023, alcanzaría aproximadamente US$ 7.892,17 millones en 2032, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta de 23,5% durante ese período.

Asimismo, atribuyó ese incremento a nuevas tendencias de consumo vinculadas a estilos de vida saludables, la moderación en el consumo de alcohol y los cambios en las preferencias de las nuevas generaciones.

Además de la nueva categoría, el decreto incorporó una serie de prácticas enológicas recomendadas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Entre ellas se encuentran el tratamiento de uvas con ultrasonido, pulsos eléctricos y procesos de alta presión, así como nuevas dosis máximas para insumos como la goma arábiga y el ácido fumárico en la elaboración de vinos.