Contraloría detecta plantas de aguas servidas sin autorización y con descargas contaminantes en la Región Metropolitana

La Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples irregularidades en cinco plantas de tratamiento administradas por las municipalidades de María Pinto, Isla de Maipo y Melipilla, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con el Informe N° 110 de 2026, las deficiencias más dramáticas se constataron en María Pinto, “donde (…) tres plantas de tratamiento funcionaban sin autorización de la Seremi de Salud Metropolitana y sin que el municipio haya regularizado su situación de acuerdo con la Ley N° 20.998; además, sus descargas presentaron reiterados incumplimientos a la normativa ambiental“.

Las deficiencias detectadas en María Pinto

En esa línea, la CGR explicó que las plantas de La Colonia, San Enrique y Chorombo Bajo “registraron, en distintas oportunidades, niveles de demanda biológica de oxígeno (DBO5) y coliformes fecales por sobre los límites permitidos”.

Asimismo, “se detectaron excedencias en sólidos suspendidos totales y pentaclorofenol. (…) En 2024, un informe ambiental municipal ya había alertado sobre la presencia de microorganismos patógenos que podrían afectar un curso de agua utilizado aguas abajo para el riego de productos agrícolas destinados al consumo humano y animal“.

A esto se suma que la entidad fiscalizadora advirtió que “el municipio no cuenta con un programa de monitoreo periódico para controlar la calidad de las aguas descargadas al Estero Puangue” y detectó “deficiencias en la operación y mantención de las instalaciones, infraestructura deteriorada, equipamiento fuera de servicio y la ausencia de planes de manejo de lodos y de contingencia”.

Otras irregularidades relevantes se identificaron en las labores de fiscalización y coordinación entre diversos organismos públicos. En específico, se detectó que “la Seremi de Salud Metropolitana no derivó oportunamente antecedentes sobre posibles episodios de contaminación ambiental a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), mientras que esta última presentó demoras en la tramitación de denuncias y en la evaluación de antecedentes relevantes”.

A raíz de estos antecedentes, la Contraloría abrirá un sumario para indagar posibles faltas administrativas de funcionarios de la Municipalidad de María Pinto, la Seremi de Salud Metropolitana, la Dirección Regional de Obras Hidráulicas y la SMA.

Alteración de mediciones en Isla de Maipo

En el caso de las plantas fiscalizadas en la comuna de Isla de Maipo, el Informe N° 223 de 2026 consignó que la Planta Gacitúa “opera sin autorización sanitaria” y “tampoco ha regularizado su administración de acuerdo con la Ley N° 20.998”.

Además, en una fiscalización conjunta con la Seremi de Salud, las autoridades detectaron “la incorporación de agua al sistema de tratamiento, práctica que permite diluir las aguas servidas y alterar los resultados de las mediciones exigidas por la normativa. Asimismo, se identificaron conexiones que posibilitan descargas directas de aguas servidas sin tratamiento al Estero Gatica“.

A esto se suman observaciones por “acumulación de lodos, modificaciones al sistema originalmente aprobado, deterioro de infraestructura crítica y ausencia de registros técnicos que permitan verificar el adecuado funcionamiento de la planta”.

Ante ello, la Municipalidad de Isla de Maipo señaló que instruyó un procedimiento disciplinario para investigar las observaciones expuestas por la Contraloría.

Operación sin autorización sanitaria en Melipilla

En tanto, en Melipilla el organismo fiscalizador advirtió que la planta de tratamiento de Bollenar estaba funcionando “sin la autorización exigida por la autoridad sanitaria”.

A esto se suma que se verificó “que el municipio mantenía la operación de la instalación sin estar inscrito en el Registro de Operadores establecido en la Ley N° 20.998, requisito necesario para la administración de este tipo de servicios sanitarios rurales”.