Defensa descarta “patrullajes combinados” con Argentina en el estrecho de Magallanes: “Son custodiadas y controladas exclusivamente por la Armada de Chile”

El Ministerio de Defensa desmintió este viernes las declaraciones del ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, quien afirmó que Chile y Argentina se encuentran realizando un “patrullaje combinado” en el Estrecho de Magallanes.

En una entrevista del medio trasandino A24, Presti fue consultado ante los dichos del jefe de la Fuerza Área de Argentina, Gustavo Valverde, quien había declarado que Argentina debía mantener presencia y “soberanía” en Magallanes al ser bioceánica entre el océano Pacífico y el Atlántico.

“Tanto los argentinos como los chilenos, lo sabemos perfectamente, es que están vigentes los tratados y los acuerdos internacionales que determinan la soberanía de cada uno de los países“, partió señalando el secretario de Estado.

“Así que fue un comentario (…). Yo tengo conocidos, amigos chilenos, mucha amistad con distintos militares de Chile y lo han tomado como algo no tan importante“, desdramatizó Presti.

Bajo esa línea, el ministro trasandino afirmó que existe un “patrullaje combinado” entre Chile y Argentina en el Paso Drake.

“Hay patrullaje combinado entre la Armada argentina y la Armada de Chile. Hay ejercicios que realizamos también de manera combinada; se realizan en los dos. Tenemos la patrulla antártica también, así que hay muy buena vinculación, sobre todo entre las armadas; el ejército también, la fuerza aérea, ni hablar. Hay una muy buena vinculación entre todos“.

Respuesta del Ministerio de Defensa

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa de Chile informó “que las aguas jurisdiccionales chilenas son custodiadas y controladas exclusivamente por la Armada de Chile“.

No obstante, afirmaron que existe una estrecha cooperación con países vecinos en aguas internacionales y que con Argentina desarrolla la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC) desde hace 22 años, “que opera de manera estacional entre noviembre y febrero, mediante turnos alternados de unidades navales de ambos países, con el objetivo de prevenir y responder ante emergencias en las rutas desde y hacia el continente antártico”.

“Asimismo, realizan el Ejercicio Viekarén en el área del Canal Beagle (Puerto Williams, Ushuaia), orientado al entrenamiento combinado ante emergencias marítimas y a fortalecer las capacidades de búsqueda y rescate en el mar”, añadieron.

Finalmente, destacaron las “muy buenas relaciones” y la cooperación que ambos países mantienen en materias de seguridad marítima entre las Armadas de Chile y la Argentina.

“Con pleno respeto a sus respectivas jurisdicciones y soberanía“, concluye el comunicado.