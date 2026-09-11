Caso red de secuestros: Decretan prisión preventiva para exfiscal Vinko Fodich, inspector de la PDI y primo de Parisi

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago realizó este viernes la audiencia de formalización de siete personas investigadas por, presuntamente, integrar una organización criminal dedicada a los secuestros extorsivos, entre ellos el exfiscal Vinko Fodich.

Durante la audiencia, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el exfiscal de la Fiscalía Oriente, Vinko Fodich; el inspector de la Policía de Investigaciones (PDI), Rodrigo Navarrete Umaña; y Luis Moraga Parisi, primo del excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

A los imputados se les atribuye una supuesta participación en los delitos de asociación criminal, extorsión y secuestro extorsivo. A esto se suma que enfrentan cargos por tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y fuegos artificiales, entre otros ilícitos.

El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva argumentando que los imputados representan un peligro para la seguridad de la sociedad. El juzgado accedió a la petición de Fiscalía y decretó dicha medida para Fodich, Navarrete y Moraga, que no contó con objeciones por parte de las defensas, según comentó el fiscal supraterritorial Miguel Ángel Orellana.

“Dentro de los antecedentes con los que se justificó la necesidad de cautela, estaba el hecho de que todos los imputados tuvieran plena conciencia de que el plan criminal de esta organización suponía la participación de funcionarios de la PDI”, precisó el fiscal.

Asimismo, se fijó un plazo de 150 días para la investigación del caso.