Precio del litio se recupera en 2025 y Cochilco proyecta alza del 40% en el precio de 2026

El informe de la entidad destacó que el litio podría registrar un alza del precio promedio de un 40,5%, aunque la postura optimista del Consensus Forecast proyecta un aumento del valor promedio de hasta un 50%.

Este jueves, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) presentó su informe “Evolución Reciente del Precio del Litio”, en el que reveló que el litio CIF Asia alcanzó los US$11.300/ton al cierre de 2025.

En 2025, el metal sufrió un primer semestre desafiante en el mercado debido a la sobreoferta registrada entre 2023 y 2024, lo que provocó que llegara a precios de US$8.975/ton.

Sin embargo, el escenario se revirtió hacia el cierre de 2025, ya que el precio experimentó un alza hasta los US$11.300/ton, lo que se debe a las siguientes razones:

Alta demanda de litio en el sector de sistemas de almacenamiento de energía (BESS).

en el sector de sistemas de almacenamiento de energía (BESS). Falta de oferta de litio por disrupciones.

por disrupciones. La instalación de una supervisión regulatoria más estricta en Jiangxi, China, que causó que los compradores asiáticos adquirieran más litio ante un posible menor suministro del metal en el futuro.

Otros acontecimientos importantes en el mercado que influyeron en el aumento del precio promedio fueron el cambio de legislación en Estados Unidos, que afecta directamente al mercado del litio y las baterías, ya que dejarán de otorgar beneficios estatales a las personas que compren autos eléctricos y que ahora empezarán a fortalecer sus fábricas para competir con China.

Esto significó que el mercado de baterías dependiera más de los sistemas de almacenamiento de energía (BESS) que de los autos en 2025.

¿Cuáles son las proyecciones del precio del litio para 2026?

Consensus Economics analizó una proyección del precio promedio del litio CIF Asia y determinó que el metal está “entrando en una fase de recuperación estructural”, señaló el informe.

Según los expertos, las nuevas proyecciones “indican un cambio de paradigma” en 2026; por eso, en diciembre corrigieron las estimaciones pesimistas que tenían a principios de 2025, al darse cuenta de que el déficit de litio comenzaría durante 2026 y 2027.

El informe señaló que, con esta corrección, en 2026 se proyecta un precio promedio de US$13.438/ton, es decir, un alza del 40,5% en comparación con el precio promedio de 2025, que fue de US$9.566/ton.

A esto se suma la postura más optimista del Consensus Forecast, que proyectó que el precio sería 1,5 veces (o un 50% superior) respecto del promedio registrado en junio, ya que pronostican un precio promedio de US$16.250/ton para 2026.