Cochilco eleva la proyección de precio del cobre: ¿Qué se espera para el metal rojo?

Por CNN Chile

04.02.2026 / 09:30

Conduce: Natalia Muñoz.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre por qué se recauda menos impuesto a las empresas y sobre la reunión bilateral entre el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y el futuro ministro de la cartera, Jorge Quiroz.

También, en esta edición, analizamos la proyección de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) respecto al precio promedio del cobre para 2026: la situaron en US$4,95 la libra, superando la proyección previa de US$4,55.

“Básicamente, lo que sucede en el mercado del cobre es que ha habido una restricción de oferta (…). El cobre se está acumulando en mercados en que no hay tanta demanda y está siendo deficitario en mercados de alta demanda”, sostuvo Víctor Garay, coordinador de mercados de Cochilco.

