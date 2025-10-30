17 minerales son claves para los aparatos tecnológicos. China controla la mayoría

En la guerra comercial que continúan disputando con Estados Unidos, el gigante asiático ha visto en las tierras raras una buena herramienta de presión, algo refrendado tras las más recientes restricciones que han aplicado.

(CNN) – El acuerdo comercial de Estados Unidos con China busca resolver uno de los principales puntos de fricción en su guerra comercial en curso: los minerales de tierras raras.

A pesar de las múltiples rondas de conversaciones con negociadores comerciales estadounidenses durante los últimos meses, China siguió incumpliendo las promesas hechas a la administración Trump de liberar metales de tierras raras cruciales, y las garantías previas de agilizar la concesión de licencias de tierras raras a empresas estadounidenses nunca se materializaron. Pekín incluso reforzó a principios de este mes sus controles, ampliando considerablemente sus restricciones.

Según el acuerdo del jueves, China accedió a derogar las normas recientemente impuestas, aunque las restricciones iniciales anunciadas en abril parecen seguir vigentes.

La disputa por las tierras raras es anterior a la administración actual; China lleva años acumulando un control casi total sobre estos minerales como parte de su política industrial más amplia.

Esto es lo que necesitas saber sobre las tierras raras.

¿Qué son las tierras raras y son realmente “raras”?

Las tierras raras incluyen 17 elementos metálicos de la tabla periódica, entre ellos el escandio, el itrio y los lantánidos.

El nombre tierras raras es un tanto engañoso, ya que estos materiales se encuentran en toda la corteza terrestre. Son más abundantes que el oro, pero su extracción y procesamiento son difíciles y costosos, además de ser perjudiciales para el medio ambiente.

¿Para qué se utilizan las tierras raras?

Las tierras raras están presentes en todas las tecnologías cotidianas, desde teléfonos inteligentes y turbinas eólicas hasta luces LED y televisores de pantalla plana. Son cruciales para las baterías de los vehículos eléctricos, así como para los escáneres de resonancia magnética y los tratamientos contra el cáncer.

Las tierras raras también son esenciales para el ejército estadounidense. Se utilizan en aviones de combate F-35, submarinos, láseres, satélites, misiles Tomahawk y más, según una nota de investigación de 2025 del CSIS.

¿De dónde provienen las tierras raras?

Según la Agencia Internacional de la Energía, el 61% de la producción de tierras raras extraídas proviene de China, y el país controla el 92% de la producción mundial en la etapa de procesamiento.

Existen dos tipos de tierras raras, clasificadas según su peso atómico: pesadas y ligeras. Las tierras raras pesadas son más escasas, y Estados Unidos no cuenta con la capacidad para separarlas tras su extracción.

“Hasta principios de año, todas las tierras raras pesadas que extraíamos en California las seguíamos enviando a China para su separación”, dijo a CNN Gracelin Baskaran, directora del Programa de Seguridad de Minerales Críticos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Sin embargo, el anuncio de la administración Trump en abril sobre aranceles exorbitantes a China descarriló este proceso. “China ha demostrado su disposición a instrumentalizar” la dependencia de Estados Unidos de China para la separación de tierras raras, afirmó.

Según Baskaran, Estados Unidos cuenta con una mina de tierras raras operativa en California.

¿Por qué son importantes las tierras raras en la guerra comercial?

Pekín está utilizando las tierras raras como principal herramienta de presión en la guerra comercial, y sus últimas restricciones fueron un tema importante de conversación cuando Xi y Trump se reunieron el jueves en la cumbre de la APEC en Corea del Sur.

A principios de este mes, China añadió cinco elementos de tierras raras —holmio, erbio, tulio, europio, iterbio y los imanes y materiales relacionados— a su lista de control, exigiendo licencias de exportación. Con esto, el número total de tierras raras restringidas asciende a doce. China también exige licencias para exportar tecnologías de fabricación de tierras raras fuera del país.

No es la primera vez este año que las restricciones chinas a las tierras raras han enfurecido a Trump. En junio, Trump declaró en Truth Social que China había violado una tregua comercial al mantener Pekín sus controles a la exportación de siete minerales de tierras raras y productos derivados.

Los controles a las exportaciones podrían tener un impacto significativo, dado que Estados Unidos depende en gran medida de China para el suministro de tierras raras. Entre 2020 y 2023, el 70% de las importaciones estadounidenses de compuestos y metales de tierras raras procedieron de ese país, según un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Pero las últimas restricciones de China se consideraron una escalada dramática en la guerra comercial de Trump entre las dos mayores potencias económicas del mundo.