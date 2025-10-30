Rey Carlos inició proceso para despojar al príncipe Andrés de todos sus títulos tras escándalo por vínculo con Jeffrey Epstein

La publicación póstuma de las memorias de su acusadora, Virginia Giuffre, puso nuevamente a Andrés en el foco de las acusaciones. En el libro, la mujer afirmó que el príncipe la agredió sexualmente cuando ella era adolescente.

(CNN) — El rey Carlos III ha iniciado un proceso para despojar al príncipe Andrés de sus títulos y le ha notificado que debe abandonar su mansión, según informó este jueves el Palacio de Buckingham.

Esto ocurre mientras el príncipe Andrés no ha logrado acallar el escándalo por su relación con el desprestigiado financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La publicación póstuma de las memorias de Virginia Giuffre, su acusadora, tituladas La chica de nadie, volvió a poner en el foco las acusaciones contra Andrés. Giuffre —a quien el príncipe afirma no haber conocido jamás— declaró en sus memorias que Andrés la agredió sexualmente cuando era adolescente. Andrés ha negado repetidamente todas las acusaciones en su contra.

“Su Majestad ha iniciado hoy un proceso formal para retirar los títulos y honores del príncipe Andrés”, reza un comunicado del Palacio de Buckingham.

El príncipe Andrés pasará a llamarse Andrés Mountbatten-Windsor. Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento de Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada.

Lee también: El príncipe Andrés habría recibido a Jeffrey Epstein en Windsor dos meses después de la orden de arresto contra el pederasta

Estas medidas se consideran necesarias, a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra.

“Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y seguirán estando, con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso”, declaró el Palacio de Buckingham.

Andrew intentó poner fin al renovado escrutinio de su conducta, renunciando al uso de sus títulos a principios de este mes.

Sin embargo, sus acciones no lograron frenar la avalancha de titulares negativos y suscitaron nuevas preguntas sobre cómo pudo pagar a Giuffre una indemnización multimillonaria en un caso civil en 2022 y financiar su estilo de vida a pesar de no haber sido miembro activo de la realeza desde 2019.

La indignación pública también ha crecido después de que la semana pasada se supo que pagó un millón de dólares por Royal Lodge, en el corazón del Gran Parque de Windsor, cerca del Castillo de Windsor, en 2003, y que desde entonces solo ha pagado un alquiler simbólico “si se le exige” cada año, según su contrato de arrendamiento.