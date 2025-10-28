El príncipe Andrés habría recibido a Jeffrey Epstein en Windsor dos meses después de la orden de arresto contra el pederasta

Según la BBC, Epstein visitó el Royal Lodge como parte del baile de disfraces organizado en Windsor para celebrar los 18 años de la princesa Beatriz.

(EFE) – El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, recibió en 2006 en Royal Lodge, la mansión en la que vive en Windsor sin pagar alquiler, a Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein y Ghislaine Maxwell, dos meses después de que se emitiera una orden de arresto contra el pederasta convicto, revela este martes la BBC.

Andrés es centro de un gran escándalo por su pasado vínculo con Epstein, fallecido en prisión en agosto de 2019, y por residir en una lujosa mansión de 30 habitaciones sobre la que no paga alquiler.

Según la BBC, Epstein, el exproductor de cine Harvey Weinstein y Ghislaine Maxwell (amiga de Andrés de la juventud) visitaron Royal Lodge como parte del baile de disfraces organizado en Windsor para celebrar en 2006 los 18 años de la princesa Beatriz, hija del Andrés, dos meses después de que se emitiera en Estados Unidos una arresto contra Epstein por agresión sexual a una menor.

La emisora puntualiza que se sabía que Epstein, Maxwell y Weinstein habían visitado el castillo de Windsor para el evento, pero no que hubieran estado en la residencia privada de Andrés.

Epstein, Maxwell y Weinstein aparecen juntos en una fotografía conseguida por la BBC antes de la fiesta principal en el castillo.

El fallecido pederasta fue arrestado por la policía en Florida ocho días después del evento.

El príncipe Andrés intentó poner fin a años de controversia, tras las acusaciones de abuso sexual contra él por parte de Virginia Giuffre cuando esta era menor de edad, al comunicar hace 11 días que dejaría de utilizar el ducado de York y otros honores.

Sin embargo, el príncipe, quien niega rotundamente las acusaciones, se vio inundado de críticas centradas en la propiedad en la que ha vivido solo, prácticamente sin pagar alquiler, desde 2003 y con Sarah Ferguson (de la que está divorciado) desde 2008.