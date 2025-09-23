Subdirector jurídico del SII afirmó que dichos de Etcheberrry “llaman la atención, nos extrañan y nos duelen”

Marcelo Freyhoffer se refirió a las declaraciones del exdirector del SII, quien había expresado su preocupación sobre posibles filtraciones si llegase a flexibilizarse el alzamiento del secreto bancario. Todo esto en medio de la discusión sobre esta herramienta para perseguir el dinero del crimen organizado.

Las críticas del exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, en torno a facilitar el levantamiento del secreto bancario continúan generando repercusiones, esta vez de parte del propio servicio que dirigió.

Esto, pues el subdirector juridíco del SII, Marcelo Freyhoffer, señaló que le llamaban la atención las declaraciones y que incluso “dolían”.

“Durante su gestión elogió interna y externamente el quehacer del servicio, los niveles de avance informático que tenemos”, afirmó Freyhoffer a Cooperativa.

Por ello, aseguró que en el sevicio “llama la atención, nos extraña y la verdad es que nos duele”, indicando que por ser una institución eminentemente técnica, con funcionarios de carrera, “mucha profesionalización, formación especializada”.

“Provocan un dolor, no solo por venir de un exdirector de Impuestos Internos, por lo inéditas que son, sino que además por lo emblemática de la figura del director Etcheberry”, añadió Freyhoffer.

“Es un miedo razonable”

Sin embargo tras los dichos de Etcheberry también han surgido voces que comparten su preocupación.

En esa línea está Ignacio Briones, quien en entrevista en Tolerancia Cero, comentó estar de acuerdo con el exdirector del SII y que es “un miedo razonable” el que expresó.

“A mí no me extraña y estoy de acuerdo con él”, afirmó Briones. “Cuando me tocó ir al Senado, en la comisión de Hacienda, cuando se discutió el proyecto de cumplimiento tributario, una de las cosas que yo dije y dijimos como Chile Vamos era que acá para pedir más facultades tú tienes que elevar el estándar de resguardo. Y ese estándar de hoy no es prístino, para nada. Tiene razón Etcheberry”.