“Es un miedo razonable”: Briones dijo estar de acuerdo con Etcheberry sobre levantamiento de secreto bancario

El exministro de Hacienda y asesor económico de Matthei comentó las palabras del exdirector del SII, quien mostró su preocupación sobre las filtraciones que podría haber en el servicio si llegase a flexibilizarse el levantamiento del secreto bancario.

En medio de las campañas presidenciales se ha abordado el levantamiento del secreto bancario como una de las herramientas para perseguir el dinero del crimen organizado. Sin embargo, respecto a generar facilidades para acceder a dicho levantamiento han surgido cuestionamientos desde cerca de las instituciones que estarían involucradas.

Esto, pues el propio exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, expresó sus preocupaciones sobre esta iniciativa, señalando que no es posible asegurar que no habrá filtraciones de información y que aquello pondría en riesgo la privacidad de las personas.

Al respecto, en Tolerancia Cero, habló el asesor económico de Evelyn Matthei, Ignacio Briones, quien secundó las palabras de Etcheberry comentando que efectivamente es necesario elevar los estándares de seguridad al interior del SII para asegurar que no ocurran filtraciones.

“A mí no me extraña y estoy de acuerdo con él”, afirmó Briones. “Cuando me tocó ir al Senado, en la comisión de Hacienda, cuando se discutió el proyecto de cumplimiento tributario, una de las cosas que yo dije y dijimos como Chile Vamos era que acá para pedir más facultades tú tienes que elevar el estándar de resguardo. Y ese estándar de hoy no es prístino, para nada. Tiene razón Etcheberry”.

En ese sentido, recordó un episodio mientras estuvo al mando de Hacienda y hablando con un funcionario del SII salió en la conversación los impuestos que pagaba el expresidente Sebastián Piñera: “yo lo paré en seco. Le dije que esa información es privada”.