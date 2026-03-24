Histórica alza de bencinas: Llenar un estanque de 40 litros podría costar $14 mil más que la semana pasada

Del mismo modo, un vehículo a diésel de similares características podría implicar un costo de hasta $23 mil por cada llenado.

Durante este lunes, las autoridades del Gobierno del Presidente José Antonio Kast dieron a conocer un histórica alza en los precios de los combustibles que se materializará el próximo jueves.

En conversación con CNN Chile, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que la gasolina de 93 octanos tendrá un alza de alrededor de 370 pesos por litro, mientras que el diésel tendrá un incremento entre 570 y 580 pesos por litro.

En este contexto, en diálogo con Diario Financiero, el director de Hermann Consultores, Jorge Hermann, analizó cuánto podría ser el impacto económico de llenar el estanque del vehículo en comparación con los precios de la semana anterior.

Al respecto, Hermann apunta que “para ilustrar este impacto directamente en el presupuesto de las personas, llenar un estanque estándar de 40 litros será significativamente más costoso“.

“En el caso de la gasolina, el estanque costará $ 14.800 más, mientras que los usuarios de vehículos diésel deberán desembolsar $ 23.200 extra por cada llenado“, detalló.

Sobre un impacto a nivel país, además detalló que “casi el 90% de la carga de los alimentos en Chile se mueven por carretera a través de camiones que usan petróleo. Además, el sector agrícola utiliza maquinaria diésel. Este aumento en los costos de producción y flete se traspasará inevitablemente al precio final de frutas, verduras, abarrotes y bienes“.